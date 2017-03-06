استقالة موفد الامم المتحدة الى الصحراء الغربية

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب ـ اعلن مصدر في الامم المتحدة الاثنين استقالة مبعوث الامم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس بعد ثمانية اعوام من توليه منصبه في محاولة تسوية النزاع بين المغرب وجبهة تحرير وادي الذهب والساقية الحمراء (بوليساريو).

وقال المصدر مشترطا عدم كشف هويته ان روس قدم استقالته في رسالة بعث بها الأسبوع الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتاتي هذه الخطوة بعد محادثة هاتفية بين غوتيريش والعاهل المغربي الملك محمد السادس في وقت سابق الشهر الحالي طلب فيها منه سحب قواته من احدى مناطق الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وكان الاميركي روس، السفير السابق لبلاده لدى الجزائر وسوريا، تعرض لانتقادات حادة من المغرب الذي اتهمه بالانحياز لصالح جبهة البوليساريو.

ويسيطر المغرب على الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية سابقا، منذ العام 1975.

وتقترح الرباط التي تعتبر الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من اراضي المملكة المغربية، “حكما ذاتيا” لهذه المنطقة الشاسعة تحت سيادتها، في حين تطالب بوليساريو المدعومة من الجزائر باستفتاء حول حق تقرير المصير.

ودخل وقف لاطلاق النار حيز التنفيذ العام 1991 بعد حرب استمرت ستة عشر عاما.

وتنتشر بعثة للامم المتحدة منذ 1991 لمراقبة وقف اطلاق النار في الصحراء الغربية في انتظار تحديد مصير هذه المنطقة.