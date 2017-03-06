مقتل معتقل سابق في غوانتانامو في ضربة اميركية باليمن

واشنطن – (أ ف ب) : اعلن البنتاغون الاثنين ان معتقلا سابقا في غوانتانامو افرج عنه العام 2009 هو ضمن ناشطي القاعدة الذين قتلوا في الايام الاخيرة في ضربات جوية اميركية باليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف ديفيس “اؤكد مقتل معتقل سابق في غوانتانامو” هو ياسر السلمي الذي سجن بين 2002 و2009.

ولم يتم الادلاء بمعلومات اضافية عن السلمي، لكن المتحدث لفت الى انه لا يعتبر قياديا مهما في القاعدة.

وشن الجيش الاميركي منذ الخميس نحو اربعين غارة في اليمن استهدفت تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب”.

ولا يزال في غوانتانامو 41 معتقلا، عشرة فقط منهم يلاحقون قضائيا.

وتقدر السلطات الاميركية ان نحو ثلاثين في المئة ممن افرج عنهم من السجن استأنفوا او يشتبه باستئنافهم الانشطة المتطرفة.