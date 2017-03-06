﻿جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ينفى مزاعم ترامب بشأن تنصت أوباما على الحملة الانتخابية

واشنطن ـ «القدس العربي»: طلب جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة، من وزارة العدل الاعلان عن رفضها علنا لمزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بان الرئيس السابق باراك أوباما كان يتنصت على المهاتفات في «برج ترامب» قبل الانتخابات.

وجاء هذا الطلب عقب سلسلة من التغريدات التى زعم ترامب من خلالها بان الرئيس السابق أوباما قد أمر بالتنصت على برج ترمب، وقالت منصات إعلامية أمريكية من بينها «نيويورك تايمز» ان كومي يريد من وزارة العدل دحض ادعاءات ترامب لانه لا يوجد دليل يدعم كلامه. ولم يقدم ترامب، بالفعل، أى دليل عندما تساءل عما إذا كان من المشروع للرئيس التنصت على سباق الرئاسة قبل الانتخابات، وقال:«ما هذا المستوى المنخفض الذى وصل اليه أوباما عبر التنصت على هواتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة؟».

ووصف شون سبيسر، السكرتير الصحافي للبيت الأبيض الأنباء التى تحدثت عن ( تحقيقات يحتمل ان تكون ذات دوافع سياسية ) قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بانها مقلقة للغاية، وقال في سلسلة من التغريدات ان « الرئيس طلب من لجان الاستخبارات في الكونغرس ضمن اطار التحقيقات في النشاط الروسي، ممارسة السلطة الرقابية لتحديد ما إذا كان هناك انتهاكات»، وأضاف سبيسر«ليس هناك رغبة من البيت الأبيض او الرئيس الادلاء بمزيد من التفاصيل حتى تتم عملية الفحص والرقابة ».

وأكد متحدث بأسم أوباما ان اتهامات ترامب كاذبة، وقال المتحدث كيفن لويس في بيان «من القواعد الأساسية في إدارة أوباما، منع أى مسؤول في البيت الأبيض من التدخل في أي تحقيق مستقل من قبل وزارة العدل».

وأثار مشرعون ديمقراطيون أسئلة حول مزاعم ترامب بشأن قيام الرئيس السابق بالتنصت على المحادثات الهاتفية في برج ترامب خلال الحملة الانتخابية، وانتقد الديمقراطيون ترامب لأنه روج لادعاءات مع عدم وجود أدلة، ووصفوا مزاعم ترامب بأنها «سخيفة»، وقالوا أن تعليقات ترامب هي محاولة لتغيير موضوع تدخل روسيا في الانتخابات. وقال تشارلز شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ: « أوباما نفى بشكل قاطع هذه المزاعم، والادعاءات تضع ترامب في ورطة حقيقية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، خاصة إذا نشر زورا هذا النوع من التضليل».

وأضاف ان «الادعاءات تحط من كرامة الرئاسة، وهذا أمر يضر في رأى الناس بالحكومة، وإذا كانت مزاعمه كاذبة فان هذا يثبت بانه لا يعرف كيف يضبط نفسه، واذا كانت مزاعمه صحيحة فهذا سئ للغاية لأنه يعنى بان القاضي الاتحادي المستقل الذى أمر بالتنصت قد وجد اسبابا كافية تدعو لمراقبته بما في ذلك احتمال التعاون مع عميل أجنبي او كسر القانون».

وقالت نانسي بلوسي، زعيمة الأقلية في مجلس النواب، أن ترامب يحاول عبر هذه المزاعم إلهاء الناس عن بعض القضايا، ووصفت بلوسي ترامب بالقائد المنحرف، وقالت: « مزاعم ترامب، أمر مثير للسخرية، وهي ادعاءات مستوحاة من أداة سلطوية تقوم على الحديث عن أمور يرغبون في الحديث عنها ولا تعبر عن وقائع ملموسة»، واتفق السناتور كريستوفر كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير) مع المشاعر التى رددتها بلوسي قائلا «مزاعم ترامب هي محاولة من جانب الرئيس لتغيير الموضوع».