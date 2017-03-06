﻿قلق وخوف في منبج بعد تسليم «قوات سوريا الديمقراطية» قرى للنظام

الحسكة ـ «القدس العربي»: يتناقل أهالي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، قرار مجلس منبج العسكري التابع لـ»قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع فصائل «درع الفرات» لقوات النظام السوري لتكون بمثابة قوات فصل مع «الجيش السوري الحر»، حيث ترنو عيونهم نحو قوات الأسد التي تتقدم نحو مدينتهم من مناطقها الغربية وسط هواجس ومخاوف تتركز حول الخشية من تسليم مدينتهم، إذ يعتبرون أنه لا يوجد ما يقف حائلاً أمام دخول قوات الأسد للمدينة إن رغبت الوحدات الكردية بذلك. وقال الناشط أحمد محمد في حديثه مع «القدس العربي»، «إن أهالي مدينة منبج يعيشون توترا واستياء كبيرا من تسليم مجلس منبج العسكري التابع للوحدات الكردية، قرى ريف منبج الغربية للنظام السوري، حيث يخشون من دخول قوات الأسد إلى المدينة، التي قد تعمل على أذية الاهالي، وقد تكون خطورتها على المدينة اكبر من خطورة الوحدات الكردية التي تسيطر عليها».

وأضاف «أن الحركة في أسواق المدينة ضعفت خلال الأيام الماضية نتيجة مخاوف الأهالي من حدوث معركة الحسم بين القوات الكردية وفصائل درع الفرات، حيث قاموا بجمع الطعام والدواء ومستلزماتهم الأخرى كافة خوفاً من انقطاع السلع الغذائية في المدينة». لافتاً إلى أن الأهالي لا يرغبون في الخروج من مدينتهم إلا في حال دخول قوات النظام السوري إليها».

وأشار إلى وجود أكثر من 23 ألف نازح يقطنون حالياً في مدينة منبج، كانوا قد هربوا في وقت سابق من عدة مناطق سورية خوفاً من بطش النظام في مناطقهم، حيث تسود حالة من الترقب والخوف لدى هؤلاء من دخول قوات الأسد للمدينة واعتقالهم أو تصفيتهم ضمن السياسة التي يتبعها في المناطق التي يسيطر عليها، وكذلك لانعدام الثقة لدى هؤلاء في قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له.

وأكد أحد السكان في مدينة منبج، أن أهالي المدينة يعيشون في حالة خوف وحذر دائمين، ويجدون صعوبة في ممارسة حياتهم الاعتيادية بعد أن سلمت القوات الكردية قرى في ريف منبج للنظام السوري، فباتوا يخشون الوقوع بين أيدي النظام خاصة أن هناك مئات الشبان المطلوبين للأجهزة الأمنية.

وأضاف الشاب الذي فضل حجب اسمه لأسباب أمنية لـ «القدس العربي»، «أن أهالي منبج باتوا مقسمين بين من يفكر بالهجرة المؤقتة تحسباً لأي طارئ، وبين من قرر تحمل الترقب والخوف والصعاب في حياة يسودها الرعب مما ستؤول إليه الأمور التي ربما تنتهي بدخول قوات الأسد للمدينة واعتقال وتعذيب الأهالي». في المقابل نفى قائد مجلس مدينة منبج العسكري بروسك أبو أمجد الأنباء التي تتحدث عن دخول قوات النظام السوري إلى المدينة.

وحسب أبو المجد فإن مدينة منبج لن ولم تدخلها قوات النظام السوري ولا غيرها مؤكداً على أن القوة العسكرية الوحيدة التي تسيطر على المدينة هي قوات مجلس منبج العسكرية، وفق كلامه.

يذكر أن مجلس منبج العسكري التابع للوحدات الكردية كان قد أعلن يوم الخميس الماضي تسليم قرى غرب مدينة منبج في ريف حلب الشرقي إلى من وصفها بقوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية لتكون بمثابة «قوات فصل» مع «الجيش السوري الحر».

وأكد البيان الرسمي الذي أصدره مجلس منبج العسكري، أنه وبالاتفاق مع الجانب الروسي تم تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع درع الفرات والمحاذية لمنطقة الباب إلى قوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية.