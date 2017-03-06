﻿برلين غاضبة من اتهامات أردوغان لها بالنازية والإعلام الألماني يرى أنه خائف على حكمه

برلين ـ «القدس العربي»: أدت اتهامات طيب رجب أردوغان لألمانيا بـ«ممارسات نازية» موجة من الانتقادات العارمة في الأوساط السياسية الألمانية، حيث ندد رئيس المستشارية الألمانية بيتر آلتماير الاثنين بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اتهم ألمانيا باعتماد «ممارسات لا تختلف عن الممارسات النازية» بعد إلغاء مسيرات لأنصاره في ألمانيا، ويشهد الخلاف تصعيدا ملحوظا.

وقال «سنقوم كحكومة فدرالية، بإبلاغ ذلك بوضوح شديد» إلى أنقرة، متحدثا لشبكة «آ.أر.دي» العامة الألمانية، مضيفا «ليس هناك أي سبب على الإطلاق لنسمح بتوجيه اللوم لنا حول هذه المسألة». كما أوضح رئيس مكتب أن تصريحات أردوغان «غير مقبولة بتاتا» واستطرد قائلا «كحكومة ألمانية سنعبر عن ذلك بشكل واضح» مؤكدا في حوار مع برنامج «مورغن ماغازين» الذي تقدمه شبكة «أ.إر.دي» التلفزيونية أن ألمانيا نموذج من حيث قيم التسامح ودولة القانون.

ورفض وزير العدل الألماني هايكو ماس اتهامات أردوغان ووصفها بالـ«سخيفة والخبيثة والشاذة». وفي حديثه خلال برنامج «آن فيل» الحواري الذي بثّ على التلفزيون الألماني مساء الأحد، تساءل ماس عما إذا كان يجب على ألمانيا الرد على سخافات أردوغان. وأضاف «إنه يريد استفزازنا. يجب أن نأخذ حذرنا ولا نترك أنفسنا للاستفزاز». وأكد وزير العدل أن برلين ليست لديها الرغبة في تصعيد الخلاف الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه لم يكن مؤيدا لفرض حظر عام على فعاليات لمسؤولين أتراك في ألمانيا.

وقالت يوليا كلوكنه نائبة رئيس حزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل إن الرئيس التركي يتصرف مثل «طفل عنيد يجهل ما يقوم به». كما وصف أندرياس شوير الأمين العام للحزب الاجتماعي المسيحي المشارك في الائتلاف الحاكم إردوغان بأنه «طاغية البوسفور» وطالبه بالاعتذار.

أما ديتمار بارتش رئيس كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني فدعا في تصريح لصحيفة «دي فيلت» إلى رد فعل أوروبي مشترك يقوم على وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا ووقف للمساعدات الأوروبية لأنقرة إضافة إلى ما أسماه ضرورة سحب وحدات الجيش الألماني المتواجدة في تركيا.

وسحبت السلطات الألمانية تصاريح تجمعين في مدينتين ألمانيتين الأسبوع الماضي كان من المقرر لوزيرن تركيين إلقاء كلمات فيهما لحث الأتراك على التصويت بنعم في استفتاء على إصلاحات دستورية الشهر المقبل تمنح إروغان صلاحيات تنفيذية واسعة. وهبط الخلاف بالعلاقات الثنائية إلى أدنى مستوى. وزاد الغضب العام في ألمانيا بعد إلقاء القبض على الصحافي دينيز يوجيل الحامل للجنسيتين الألمانية والتركية في تركيا.

ونشرت مجلة «دير شبيغل» على موقعها الإلكتروني بأن النبرة تزداد حدة بين تركيا وألمانيا. ممارسات نازية يدعي رجب طيب أردوغان بخصوص ألمانيا، لكن المستفيد الوحيد من هذا التصعيد هو الرئيس التركي. إنه قلق، وقد يخسر الاستفتاء حول تعديل الدستور. وفي الأحد خرجت آلاف النساء إلى الشارع في اسطنبول ضد النظام الرئاسي.

صحيفة «راين نيكار» قالت «لو كانت ألمانيا هي تركيا لما كان هناك نقاش: فالتظاهرات ستُلغى وسيُمنع السياسيون من السفر. لكن لحسن الحظ فإن ألمانيا هي ألمانيا. وعليه يحق لسياسيين أتراك الحديث هنا علناً إذا لم يكن ظهورهم يهدد الأمن».

أما صحيفة «زوددويتشه تسايتونغ» الصادرة في ميونيخ فقالت «لم يعد الأمر يتعلق فقط بأن متحدثاً يعبر عن أفكار مريبة. فالأمر يرتبط بمتحدث استغل سلطته لسوء معاملة أشخاص ـ وهو يتمادى في ذلك ويريد الترويج لذلك على الأرض الألمانية».

فيما اعتبرت صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» أن «ألمانيا ليست رهينة لتركيا لتكون مجبرة على المساهمة في لعبة أردوغان»، وكتبت في تعليقها تقول اتفاقية اللجوء المذكورة كثيرا ليست إلا واحدة من عدة عوامل أدت إلى تراجع الهجرة عبر طريق البلقان.

ومن الناحية الجيوسياسية نجد أن تركيا تتحرك على كل حال في اتجاه روسيا والصين…السياسة الألمانية التي برهنت إلى حد الآن على الصبر يجب عليها أن تفكر كيف يؤثر ذلك على مواطنيها عندما يستمر التلاعب بالبلاد».

وفي سياق متصل عزا ووزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل رد الفعل المتحفظ من الاتحاد الأوروبي تجاه التوجه السياسي لتركيا إلى مخاوف من تعزيز ارتباط تركيا بروسيا. وقال غابريل الاثنين على هامش اجتماع لوزراء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل إن هناك مصلحة مشتركة «لعدم ترك تركيا تواصل نزوحها إلى الاتجاه الشرقي»، مضيفا أن هذه أحد أسباب الدعم المشترك لتوجه «التهدئة». وأشار غابريل إلى «أن أحدا لم يرغب في زعزعة عضوية تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الوقت الذي كانت فيه تركيا دكتاتورية عسكرية».

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين: «من المهم بالنسبة لنا أن نهدئ الوضع الآن»، مضيفة أنه يتعين على الدول الأوروبية أن تتفق فيما بينها على «ما يجوز وما لا يجوز» بنبرة أكثر موضوعية. يذكر أن موجة انتقادات حادة اندلعت في تركيا عقب إلغاء مشاركة عدة مسؤولين في الحكومة التركية في فعاليات لحشد تأييد الجاليات التركية في في عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا على وجه الخصوص، لتعديلات دستورية لتطبيق النظام الرئاسي في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأحد في إشارة إلى إلغاء عدة فعاليات ترويجية لوزراء أتراك في ألمانيا: «ممارساتكم لا تختلف عن الممارسات النازية في الماضي». وكان غابريل وصف في وقت سابق أمس العلاقات الراهنة مع تركيا بأنها متوترة على نحو واضح، مؤكدا ضرورة توجيه الجهود الآن إلى إعادة العلاقات لطبيعتها. ومن المنتظر أن يتطرق غابريل مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو إلى هذا الخلاف خلال زيارة يقوم بها الأخير في ألمانيا في هذا الأسبوع.

وتشكل الجالية التركية في ألمانيا التي يبلغ تعدادها نحو ثلاثة ملايين نسمة، خزانا انتخابيا مهما للرئيس رجب اردوغان تمهيدا لاستفتاء 16 نيسان/ابريل حول توسيع سلطاته.والعلاقات بين البلدين صعبة أصلا، وزاد من توترها منع بلديات ألمانية في الأيام الأخيرة تجمعات يتولى فيها وزراء أتراك الدعاية لتوسيع صلاحيات اردوغان في الاستفتاء.

ويشكل الثقل الانتخابي لأتراك ألمانيا رهانا مهما للرئيس التركي حيث انه هناك بين الثلاثة ملايين تركي او شخص من اصل تركي 1،4 مليونا يمكنهم التصويت في عمليات اقتراع في تركيا.

وبالتالي تمثل ألمانيا رابع اكبر دائرة انتخابية لجهة عدد الناخبين بعد اسطنبول وانقرة وازمير.وكثيرا ما يزور مسؤولون اتراك هذه الجالية في ألمانيا ويتمتع اردوغان بدعم قوي في صفوف أفرادها.

ومنذ الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 الذي اعلن بعده نظام انقره عمليات تطهير واسعة، تزايد التوتر في ألمانيا بين أنصار اردوغان ومعارضيه.ومع ان الصدامات بين الطرفين نادرة حتى الان، فان برلين تخشى ان تؤجج الحملة الانتخابية الحالية النزاع الداخلي التركي.

من جهة أخرى توجد في ألمانيا جالية كردية كبيرة قوامها مليون شخص ما يثير مخاوف من توريد نزاع النظام التركي مع اكراد تركيا إلى ألمانيا.ورغم ان هذا القلق ليس بجديد، إلا انه عاد ليظهر مجددا بعد استهداف النظام التركي الاكراد في إطار الحملة التي أطلقها بعد محاولة الانقلاب الفاشل.

ويعود أصل الجالية التركية في ألمانيا إلى ستينيات القرن الماضي حين كانت ما تعرف حينها بألمانيا الغربية تعاني نقصا في اليد العاملة لدعم «معجزتها الاقتصادية».فقامت بتوظيف مئات آلاف «العمال الأتراك وأيضا من ايطاليا واسبانيا واليونان والبرتغال.