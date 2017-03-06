﻿تواصل المظاهرات في الحسيمة المغربية للمطالبة بـ«رفع العسكرة عن مناطق الريف»

الرباط – «القدس العربي»: تواصل الحراك الشعبي في مدينة الحسيمة شمال المغرب للمطالبة من جديد برفع «العسكرة عن مناطق الريف» يوم الاحد وإنهاء مسلسل «الحكرة» بالمنطقة دون تمنع أحداث الشغب العنيفة التي اندلعت بين مشجعي فريقي شباب الريف الحسيمي والوداد البيضاوي عقب مباراتهما في مدينة الحسيمة ضمن دوري البطولة الوطنية مساء الجمعة الماضي.

وجابت مسيرة حاشدة أبرز الشوارع الرئيسية لمدينة الحسيمة رفع المحتجون خلالها شعارات منددة باعتقال عدد من مشجعي الفريق الحسيمي، وطالبوا بإطلاق سراحهم في آجال لا تتجاوز 48 ساعة، بحيث هدد المتظاهرون بالإقدام على تنظيم مسيرة على الأقدام في اتجاه الرباط، في حالة عدم إطلاق سراح المعتقلين.

وطالب ناصر الزفزافي، الناطق باسم لجنة الحراك في الريف، في بلاغ تلاه على المتظاهرين، بـ«تقديم جميع المتورطين في طحن محسن فكري مع ضمان المحاكمة العادلة وعلى رأسهم عزيز أخنوش»، كما شدد على ضرورة إعادة فتح تحقيق في ملف «شهداء 20 فبراير بالحسيمة».

وجدد النشطاء في بلاغهم، مطلبهم بإلغاء القانون الذي يعتبر الحسيمة منطقة عسكرية، وطالبوا بإسقاط كل المتابعات القضائية في حق المزارعين الصغار في الكيف، وقال «بينما يتابع الفلاحون الصغار في تجارة الكيف يتم السكوت عن المسؤولين الكبار في تجارة المخدرات».

ورفع المتظاهرون ملفاً مطلبياً في مختلف الجوانب، منها فتح التحقيق في «الشطط في استعمال السلطة» سواء في ملف العقار، أو في الملف الحقوقي، كما طالبوا وزير الداخلية بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب، كما حملوا الدولة المسؤولية في الحفاظ على استقرار المنطقة وتخليق الحياة العامة، بحيث قال ناصر الزفزافي إن «السلطات تتدخل فقط عندما نقوم بمسيرات الحراك في المقابل لا تتدخل في الأعمال البلطجية».

وأكد الزفزافي، أن الأوضاع بالريف لن تعرف أي استقرار في ظل نهب الثروات وعدم توفير النزاهة في الملفات الاجتماعية والاقتصادية كافة، مطالبا بضرورة إحداث جامعة بالمدينة وإنشاء معاهد علمية للتكوين المهني على امتداد مناطق الريف. وفي الشق المتعلق بالجانب الصحي، طالب نشطاء الحراك الدولة بإحداث مستشفى ومراكز لتحاقن الدم وتجهيزها. ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل : «باركا من البوليس زيدونا فالمدارس.. والمخزن يجمع راسو هذا الريف وحنا ناسو».