﻿أمير قطر يستقبل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران في الدوحة

الرباط – «القدس العربي»: استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري في الدوحة، امس الاثنين رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بن كيران، على هامش مشاركته في افتتاح المعرض الذي يقام تحت شعار «قطر نحو مستقبل ذكي»، مشيدا «بعمق ومتانة الروابط الأخوية التي تجمعه بالملك محمد السادس».

وقالت وكالة الانباء المغربية ان أمير قطر اكد عزم بلاده بذل مزيد من جهودها الرامية إلى تكثيف الاستثمارات الكبرى في المغرب وتوطيد العلاقات الاقتصادية بصفة عامة، مثنياً على الدور الرائد الذي يقوم به المغرب على المستوى الإفريقي.

وأعرب رئيس الحكومة المغربية عن إعجابه بالمجهودات التي يبذلها أمير قطر، والحكومة القطرية من أجل تحقيق التقدم والازدهار لهذا البلد، وتعزيز متانة اقتصاده، مؤكداً ترحيب المغرب بالاستثمارات القطرية، وعمله على توفير الظروف الملائمة لنجاحها وتوسيع نطاقها.

وأجرى بن كيران مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حيث أشاد الجانبان بالمستوى الممتاز للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدين على تطلعهما إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار أكثر بين المغرب وقطر.

وأطلع رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري رئيس الحكومة على المجهودات المبذولة من قبل دولة قطر لتمنيع اقتصادها على خلفية تراجع أسعار الغاز، خاصة على مستوى تدبير المشاريع الكبرى وتشجيع القطاع الخاص.

واعتبر سفر بن كيران الى الدوحة من الحالات النادرة التي يسافر فيها رئيس الحكومة الى الخارج في مهام رسمية، منذ ان كلفه العاهل المغربي الملك محمد السادس في تشكيل الحكومة يوم 10 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي بعد فوز حزبه العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية.

ويعود عدم سفر بن كيران الى أزمة تشكيل الحكومة، بعد فشله في تأمين اغلبية برلمانية، بسبب اشتراطات الأحزاب التي قرر اشراكها في حكومته، بضم احزاب اخرى وهو ما رفضه بن كيران الذي قرر ان تكون اغلبيته الحكومية الى الاغلبية لحكومته السابقة المكونة من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، الا ان التجمع الذي يقوده عزيز اخنوش الملياردير ووزير الفلاحة والمقرب من المراجع العليا، ومعه الحركة الشعبية يصر على اشراك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري.

وجددت الأحزاب الأربعة (الأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي)، انفتاحها على مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد، ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة».

وأكد البلاغ لهذه الاحزاب حرصها «على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، والذي نبه فيه جلالته إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية. و كذا حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية «.

وعبرت الأحزاب الأربعة التي أصدرت بلاغها بعد إجتماع جرى اول أمس الأحد عن «رغبتها في تكوين حكومة قوية، وتعلن التزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول الى تقوية و تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضرورياً لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة».

إلا ان حزب العدالة والتنمية سارع امس الاثنين للرد على هذا البلاغ وقال مقال نشر على الموقع الرسمي للحزب «الأغلبية السابقة هي الأغلبية السابقة وانتهى الكلام والسلام».

واوضحت ان موقف الحزب هذا للرد على الأخبار التي ترددت حول، «أن كلاً من رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران و عزيز أخنوش اتفقا على دخول الاتحاد الإشتراكي للحكومة رغم المعارضة الشديدة التي أظهرها الأمين العام للعدالة والتنمية وقيادات الحزب».

وجاء في المقال أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكدت أن «رئيس الحكومة المعين هو المخول أولاً وأخيراً بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية»، وانها جددت في بلاغ أصدرته يوم الخميس الماضي «تبنيهاً ودعمها لتوجه الأمين العام ورئيس الحكومة المعين لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة» وقال مقال الموقع «فهل ستحتاج الأمانة العامة لتفسير الواضحات، فالأغلبية السابقة هي الأغلبية السابقة وانتهى الكلام والسلام».