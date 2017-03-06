﻿الأردن: المخضرم زيد الرفاعي يضع وثيقة تطوير القضاء بصمت وينسحب مجدداً بدون ضجيج و«زحام» يعيق «المطبخ» بعد هجمة على «المقاعد الانتقالية» في ملف انتخابات البلديات واللامركزية

عمان ـ «القدس العربي»: قدم السياسي الأردني المخضرم زيد الرفاعي تقريره حول تطوير الجهاز القضائي بما يعزز الاستقلالية مباشرة للملك عبدالله الثاني بعد دراسات معمقة تواصلت لأكثر من ستة اشهر. وبالتوازي بدأت حكومة الرئيس هاني الملقي الاستعداد للصفحة الجديدة فيما يتعلق بخطة «الإصلاح السياسي المتدرج» حيث بدأت ورشة الاستعداد للانتخابات البلدية.

فيما يخص الرفاعي تجنب الرجل تماماً وكعادته الأضواء والإعلام وقاد حوارات عميقة في مجال التطوير القضائي بصمت شديد وقدم توصياته للقيادة المرجعية وقرر الانسحاب من المشهد بدون ضجيج أو اي محاولات لركوب موجة «المهمة الملكية» التي كلف بها. وطوال الوقت تعامل الرفاعي المخضرم بحرفية مع مسألة في غاية الأهمية ووصل إلى سلسلة من التسويات التشريعية والنظامية مع أعضاء اللجنة خصوصاً المحسوبين منهم على التيار الليبرالي.

توصيات التقرير تتضمن جانبين الأول في الشكل ويتعلق بما ينبغي ان يصدر من إجراءات لتحديث وعصرنة الأداء القضائي بما يتناسب مع التطورات الكبيرة في هذا المجال. والثاني في المضمون حيث تشريعات ولوائح تعزز استقلالية القضاء وتقترح تعديلات أساسية وجوهرية على بعض التشريعات كما توصي بتشريعات مضافة تغطي مساحات منقوصة.

كما يحصل في العادة تنضم وثيقة جديدة باسم التطوير القضائي إلى سلسلة الوثائق الإصلاحية التي وضع معظمها على الرف ولم تنفذ لأن الحكومات المتعاقبة كانت لا تتعامل معها بجدية او تنظر لها بإرتياب وعلى اساس النيل من مبدأ «الولاية العامة» وهو الوضع الذي دفع وزير البلاط الأسبق مروان المعشر للقول ومرات عدة بأن المسألة تخص الإرادة الحقيقية للتغيير وليس وجود تصورات ومشروعات على الورق.

المهم تجاهل الرئيس زيد الرفاعي كل التقديرات المحبطة التي كانت تعتبر تكليفه بالملف أصلاً مجرد رسالة لطمأنة التيار المحافظ وتقدم مع رفاقه بـ»وثيقة متكاملة» في مجال التطوير القضائي و»تمدين» تشريعات التقاضي ومن النوع الذي لا يمكن الاختلاف معه بكل الأحوال.

يظهر الرفاعي الذي كان قد اعتزل المناصب والحياة السياسية بقرار شخصي ميلاً واضحاً لتجنب الاستثمار في المهمة التي أوكلت له، لذلك حرص على العمل والاجتماع والنقاش خلف الأضواء وإلتزم بالخط المهني تماماً وقدم توصياته التي وصفت بأنها مهمة وأساسية وترك النقاش حول «التنفيذ» لأصحاب القرار. بصرف النظر عن بروز وجهات نظر عدة في مضمون تقرير لجنة الرفاعي يخشى مراقبون كثر ان تنضم وثيقته لشقيقات لها في مستودع الاحتياط حيث لم تصدر ردود فعل رسمية ولا التزامات علنية ولا حتى سقف زمني متفق عليه للتنفيذ.

وهو يقرر هنا بخبراته المتراكمة ترك الاستثمار البيروقراطي والسياسي بملف تطوير الأداء القضائي لمؤسسات القرار وللحكومة وللآخرين في موقع الحكم والإدارة وينفذ المهمة ببرودة اعصاب مستوعباً وضابطاً لمحاولات الاستعراض التي قام بها بعض اعضاء اللجنة.

طبعاً لم يوضع بصورة علنية على الأقل سقف زمني لأغراض تنفيذ ما ورد في وثيقة لجنة الرفاعي وهي مسألة لا يمكن القول اليوم إنها تقع ضمن مسؤولياته خصوصاً وان الجهاز القضائي يظهر حساسية بالعادة تجاه محاولات الآخرين للتحدث بملفاته وان كان موجوداً وبقوة في بنية اللجنة المكلفة.

في كل الأحوال عندما يتعلق الأمر بوضع داخلي او نقاشات لتمرير مصالح مع دول بالخارج بين يدي الأردن اليوم وثيقة متخصصة توافقية يصعب الاختلاف عليها باسم التطوير القضائي.

في الأثناء بدأت عملية «الطهي» في مطبخ الحكومة لملف الانتخابات البلدية حيث ستحل المجالس المنتخبة قريباً ويتم تعيين لجان لإدارة البلديات تمهيداً لانتخابات المجالس البلدية في شهر تموز/يوليو المقبل بالتوازي مع تجربة اللامركزية الجديدة حيث انتخابات لمجالس حكم محلي ذاتية بمضمون جديد تماماً على أمل التنويع والتعدد.

في عمان مثلاً تم التمهيد للوضع الجديد بتعيين عمدة العاصمة المخضرم عقل بلتاجي نائبا لرئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية في قرار أثار الكثير من الضجة غير المبررة التي تحملها البلتاجي نيابة عن الحكومة نفسها وفي بعض الأحيان عن الدولة. بلتاجي هو الآخر يصمت ولا يرد على حملة تطاله مظهراً الميل للانسحاب أيضاً وبهدوء وبدون ضجيج.

في مطبخ ملف البلديات واللامركزية ثمة خبرات اساسية تتولى الإشراف على التفاصيل حيث وزير الداخلية المخضرم غالب الزعبي ووزير البلديات العابر لبعض الحكومات وليد المصري وحيث خبرة متراكمة يمثلها في الإطار الرجل الثاني في الوزارة الدكتور ممدوح العبادي.

مرة أخرى ثمة «زحام» على هامش ملف البلديات حيث طامحون كثر في الشارع بركوب الموجة يضغطون على صانع القرار لتمرير مصالح وتثبيت وجودهم خصوصاً في مقاعد اللجان الانتقالية. وثمة وجهات نظر متعددة في مربع القرار وأكثر من شخصية او جهة نافذة تعبث وتحاول المشاركة في الطبخة.