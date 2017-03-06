﻿خلال 9 سنوات: 227 ضابطا وجنديا إسرائيليا يتهمون بمخالفات جنسية

الناصرة – «القدس العربي»: كشف في إسرائيل أمس عن اتهام 227 مجندا في جيش الاحتلال بارتكاب مخالفات جنسية خلال السنوات التسع الأخيرة بحق من خدموا تحت إمرتهم، وحسب ما يستدل من معطيات جمعها الجيش بين سنة 2008 وسنة 2016. ويستدل من المعطيات ان 65% من لوائح الاتهام تم تقديمها ضد جنود خدموا في الجيش النظامي، بينما تم تقديم بقية اللوائح ضد ضباط وقادة ومدنيين عملوا في الجيش. كما يتبين بأن 205 ملفات وصلت الى الحسم القضائي، وتمت إدانة الضالعين بنسبة 95% منها. من مجموع المتهمين – بالتحرش الجنسي، العمل المشين، مخالفات استراق النظر سرا او المخالفات الأخرى، كان حوالي 16% ضباط، من بينهم ثلاثة برتبة كولونيل او عقيد. وكان الكولونيل اوفك بوخاريس أرفعهم، ذلك انه حين اتهم بالاغتصاب والعمل الفاحش كان برتبة عميد، وبعد إدانته، من خلال صفقة ادعاء، تم تخفيض رتبته الى عقيد. وطلبت «هآرتس» الحصول على معلومات حول مدى انتشار ظاهرة عقد صفقات ادعاء مع المتهمين بالمخالفات الجنسية، لكن الجيش قال ان الرد على هذا السؤال يحتم إجراء فحص مدقق لكل ملف وملف، ولذلك لا يستطيع تسليم معلومات. لكنه يستدل من فحص قرارات المحاكم العسكرية ان هذه الظاهرة متبعة جدا.