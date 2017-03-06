﻿جوبيه يرفض الترشح للانتخابات الرئاسية ويشن هجوما لاذعا على فيون

باريس ـ «القدس العربي»: قطع رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق آلان جوبيه الشك باليقين عندما أعلن يوم أمس الاثنين أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية بدلا عن مرشح اليمين فرنسوا فيون. ويواجه هذا الأخير فضيحة تتعلق بوظائف وهمية، تحولت في الأيام الأخيرة إلى ضغوط كبيرة من طرف العشرات من قيادات الحزب ومئات المنتخبين المحليين الذين طالبوه بالانسحاب من السباق لصالح جوبيه، لكنه رفض رفضا قاطعا.

«فيون يواصل عناده»

وقال ألان جوبيه، عمدة مدينة بوردو في تصريح صحافي، أمام حشد كبير من وسائل الإعلام الفرنسية والدولية التي كانت تنتظر كلمته : «أؤكد للمرة الأخيرة أنني لن أقدم ترشحي للانتخابات الرئاسية»، وأضاف «لقد توصلت الأسبوع الماضي بعدة دعوات تطلب مني أن أترشح. فكرت في اللأمر مليا وترددت، لكنني حسمت أمري واقتنعت بأن رص صفوفنا ووحددتنا بات أمرا صعبا. لا نية لدي بالدخول في تحالفات من جديد، ولست قادرا على لم الشمل وتحقيق إجماع حول مشروع موحد، لهذا لن أقدم ترشحي للرئاسيات» واستطرد قائلا» لقد فات الأوان أكررها مرة أخرى لن أترشح للانتخابات الرئاسية».

كما هاجم آلان جوبيه بلغة حادة فرانسوا فيون، وانتقد «تعنته « قائلا : «بات من الواضح أن فيون يريد المضي قدما في حملته، ولا يريد التراجع، بل متواصل في عناده».

وأضاف « «بعد اطلاق تحقيقات قضائية في حقه (فيون)، حاول الدفاع عن نفسه عن طريق التنديد بما يزعم أنه مؤامرة مفترضة ضده، كما تحدث عن وجود رغبة في اغتياله سياسيا، الأمر الذي قاده إلى طريق مسدود».

كما عبر جوبيه عن استيائه من مظاهرات الأحد التي خرجت في باريس لمناصرة فرانسوا فيون «بعد مظاهرات (الأحد) في ساحة التروكاديريو، بات من الواضح أن النواة الصلبة لأنصار حزب الجمهوريين أصبحت ذات توجه راديكالي»، في إشارة إلى أن مشروعه يتعارض مع مشروع فرانسوا فيون المحافظ.

وبنبرة حزينة، قال رئيس الوزراء الأسبق، إن الأزمة التي يعيشها حزبه «لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهوربة الحديثة» وأضاف جوبيه «يالها من خسارة، بعد تحالف اليمين والوسط، وتوفر كل الشروط من أجل الفوز بهذه الانتخابات، لكن تفجر الملفات القضائية أفسد كل شيء، إضافة إلى تعنت فيون».

يذكر أن عددا كبيرا من قيادات حزبي اليمين المحافظ والوسط تداولت اسم ألان جوبيه، في الأيام الأخيرة لكي يحل محل المرشح اليميني فرانسوا فيون الذي يواجه تهما بالفساد المالي في قضية «الوظائف الوهمية» لزوجته وأبنائه.

وكان فيون قد تلقى الأسبوع الماضي استدعاء من طرف القضاء ويتوقع أن توجه إليه تهم «الفساد المالي» و«استغلال النفوذ»، في 15 مارس/ آذار المقبل. الأمر الذي تسبب في تهاوي شعبيته بعدما أعلن رفضه مرارا الانسحاب من السباق الرئاسي. وكان آخرها ليلة الأحدالإثنين، بعدما جدد رفضه الانسحاب للقناة الثانية الفرنسية قائلا «لا أحد من داخل الحزب أو خارجه له القدرة على إجباري على الانسحاب من السباق» وأضاف «الوحيد الذي يقرر بهذا الشأن هو أنا فقط لا غير».

وتأتي هذه التصريحات سويعات فقط بعد خروج مظاهرات حاشدة لأنصاره في باريس، تطالبه بالمضي قدما في ترشحه، في الوقت الذي عرفت فيه حملته الانتخابية نزيفا من الانشقاقات والاستقالات تجاوزت 300 شخصية، كان أبرزها مدير حملته الانتخابية باتريك ستيفانيني والمتحدث باسمه تيري صولير، إضافة إلى وزراء سابقين ونوابا ومنتخبين تابعين لحزب اليمين والوسط.

وفي ظل هذه التطوارت، خرج الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، عن صمته لأول مرة، منذ إقصائه من الانتخابات التمهيدية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واقترح صباح يوم أمس الإثنين لقاء ثلاثيا مع فيون وجوبيه لتدارس الأزمة التي يمر بها اليمين المحافظ، والانقسامات حول ترشح فيون.

وكتب في بيان صحافي وصل «القدس العربي»: «في ظل الوضعية الخطيرة التي يعيشها كل من اليمين والوسط، يتوجب على كل واحد منا الحفاظ على وحدتنا. تشرذمنا سيعبد الطريق لليمين المتطرف» وأضاف» لهذا أقترح على ألان جوبيه وفرانسوا فيون لقاء ثلاثيا للتوصل إلى حل ذي مصداقية لهذه الوضعية التي يجب أن تنتهي في أقرب وقت لأنها عكرت الأجواء الانتخابية لدى الفرنسيين».

مرشح جديد بدل جوبيه

وبعد استبعاد فكرة عودة ألان جوبيه لخلافة فرانسوا فيون، يواصل عدد من قادة حزب «الجمهوريين « مشاوراتهم من أجل إقناع فرانسوا فيون بالتنحي، وذلك بطريقة «مشرفة ومن دون إهانة» حسب تعبير القيادي اليميني والوزير السابق كريستيان إستروزي. كما ناشد عدد من قيادات الحزب، فيون باختيار «بديل له بنفسه وتحمل مسؤولياته». في هذه الأجواء، عقد حزب الجمهوريين يوم الاثنين مساء اجتماعا استثنائيا على مستوى قادته، من أجل «تقييم الوضع».

وتروج معلومات بأن نيكولا ساركوزي وعددا من قيادات الحزب، ترى في النائب والوزير السابق، فرانسوا باروان الحل الأمثل لخلافة فيون من أجل الخروج بشكل نهائي من هذه الأزمة.

وأوضح القيادي في حزب اليمين جورج فنيك أن» باروان من الشخصيات النادرة التي بقيت وفية وماتزال لفرانسوا فيون، وأعتقد أنه الشخصية المثالية لخلافته» وأضاف «باروان يمثل الجيل الجديد الذي بإمكانه مواجهة المرشح الشاب إمانويل ماكرون».

وتسود مخاوف كبيرة في صفوف أنصار اليمين المحافظ وقياداته، من أن تؤدي الأزمة المفتوحة إلى تفجر مزيد من الانقسامات وتشرذم معسكر اليمين بعدما سحب حزب الوسط تحالفه معه، بسبب رفض فيون الانسحاب. وهدد أحد قادة حزب الوسط ايف جيغو، بالتفكير في تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية في حال لم يتم إيجاد حل في أقرب الآجال وفي حال لم يتم إقناع فيون بالانسحاب من السباق الرئاسي.

كما يرى مراقبون أن أنصار التيار المعتدل في حزب اليمين خصوصا الذين صوتوا لصالح الأن جوبيه، لن يصوتوا لصالح فرانسوا فيون بل سيتجهون للتصويت لإمانويل ماكرون، بينما سيتجه الناخبون المتشددون والناقمون على فيون بعدما أحسوا بالإحباط بسبب ضلوعه في ملفات الفساد والوظائف الوهمية، للتصويت لصالح مارين لوبان.

كما أن آخر استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت ما بين الثالث والخامس من مارس/ آذار الحالي، تؤكد أن مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف ما تزال تحتل المرتبة الأولى بنسبة 27 في المئة، وحل إمانويل ماكرون ثانيا بنسبة 24 في المئة، بينما حل فيون في المرتبة الثالثة بنسبة 19 في المئة، وهو ما يعني إقصاءه منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو المقبل.