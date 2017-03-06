﻿تقرير في يوم المرأة العالمي يشير لاعتقال 15ألف فلسطينية منذ 1967 والأسيرات يروين قصصا مؤلمة من داخل زنازين الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي»: سرد تقرير جديد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، قصصا مؤلمة لعدد من الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعانين كثيرا جراء ظروف الأسر المؤلمة، وما يواكبها من حرمان من رؤية أطفالهن الصغار. وذكرت الهيئة في تقريرها بمناسبة الثامن من آذار/ مارس الذي يمثل يوم المرأة العالمي، أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، وأن حملات الاعتقال في صفوف النساء مستمرة ومتواصلة، وأنها تصاعدت أكثر في العامين السابقين.

وأشارت الهيئة في تقرير جديد لها الى أن سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل 56 أسيرة فلسطينية موزعات بين سجني الشارون والدامون. وقالت إن من بينهن 16 أسيرة قاصرات في حين بلغ عدد الأسيرات المصابات والجريحات واللواتي يعانين من مشاكل صحية 11 أسيرة. ويظهر التقرير أن سلطات الاحتلال تعتقل إسيرة واحدة إداريا وهي صباح فرعون، التي صدر بحقها اعتقال إداري لمدة 6 شهور، ثم جدد للمرة الثانية، وهي من سكان بلدة العيزرية قضاء القدس، إضافة إلى استمرار اعتقال الأسيرة لينا جربوني، وهي أقدم الأسيرات الفلسطينيات ومحكومة بالسجن لمدة 17 سنة، ومن المقرر الإفراج عنها في شهر ابريل/ نيسان المقبل، وهي من سكان قرية عرابة البطوف في الداخل الفلسطيني.

وذكرت هيئة الأسرى في تقريرها، أن محاكم الاحتلال أصدرت في الآونة الأخيرة أحكاما عالية بحق عدد من الأسيرات بمن فيهن القاصرات، حيث قضت بأحكام وصلت إلى 16 عاما على الأسيرات شاتيلا ابو عياد، وشروق دويات، في حين حكمت على الأسيرة ميسون الجبالي بالسجن 15 سنة، ومرح باكير ثمانية أعوام، فيما حكم على الأسيرة القاصر مرح الشويكي بالسجن ست سنوات.

وقالت إن الأسيرات تعرضن للمعاملة المهينة والتنكيل والتعذيب منذ لحظة اعتقالهن، وإنهن يعانين داخل السجون من الكثير من المشاكل ويتعرضن للمضايقات والعقوبات والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والإهمال الطبي والتفتيش الاستفزازي، ومن معاناة النقل إلى المحاكم الإسرائيلية، إضافة إلى حرمانهن من زيارة أقربائهن الأسرى كالزوج أو الأشقاء.

وتطرقت الى شهادات عدد من الأسيرات حول المعاناة التي يتعرضن لها خلال الاعتقال والتحقيق وداخل السجون، من بينهن الأسيرة شيرين العيساوي (39 سنة)، من بلدة العيسوية قضاء القدس والمحكومة بأربع سنوات، وذكرت أنها مسجلة في سجلات إدارة السجن بأنها «أسيرة ردع» أي أنها تشكل خطرا على أمن العاملين في داخل السجن من سجانين وغيرهم، وأنه بسبب ذلك خلال زيارة الأهل والمحامي عند إخراجها من القسم يتم تكبيل يديها وقدميها، وخلال الزيارة نفسها يتم فك قيود اليدين فقط.

وطالبت هذه الأسيرة برفع التماس احتجاجا على «الإهمال الطبي» المستمر من قبل المسؤولين في عيادة السجن، لافتا إلى أنها تعاني من دوخة بشكل مستمر في ساعات الليل، وأوجاع في الأسنان. وتذكر هذه الأسيرة في التقرير، أنها طلبت زيارة أشقائها الأسرى وهم سامر مدحت العيساوي، أكثر من مرة، غير أن إدارة السجون منعتها من ذلك.

وتقول كذلك الأسيرة هيفاء مكروم أبو صبيح، وهي أسيرة متزوجة وتعيل ستة أبناء، ومعتقلة منذ شباط/فبراير من عام 2015، أنها عوملة بقسوة عند اعتقالها، وأخضعت لتحقيق لمدة ثماني ساعات يوميا، وقالت إن النقل للمحاكم صعب جدا، في ظل برودة الجو.

واشتكت كذلك الأسيرة أماني الحشيم، وهي متزوجة وتعيل ولدين، ومعتقلة منذ كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، من ظروف اعتقالها والزعم بقيامها بدهس جندي إسرائيلي.

وأكدت الأسيرة نسرين حسن عبد الله حسن من سكان حيفا، ومتزوجة في قطاع غزة، وتعيل سبعة أبناء، أصغرهم عمره سنة، وهي معتقلة منذ أكتوبر من عام 2015، بعد استدعائها من قبل المخابرات الإسرائيلية ونقلها للتحقيق في سجن عسقلان، أنها كانت تخضع لجولات تحقيق تستمر يوميا لست ساعات، وأنها كانت تستدعى للتحقيق ليلا، وتؤكد أنها أبقيت في السجن رغم عدم اعترافها بالتهم الموجهة لها، واشتكت من الظروف السيئة التي تقضيها في زنازين سجن عسقلان، خاصة وأن هذه الزنازين ضيقة وحيطانها غامقة وخشنة الملمس من الصعب الاتكاء عليها. وتقول إن الضوء فيها لونه أحمر خافت مزعج للنظر.

وتقول إنها كانت تضطر لوضع غطاء رأسها على عينيها لكي ترتاح من الضوء. وذكرت أن الزنازين باردة جدا، والأكل هناك سيىء نوعاً وكماً، حيث كان أفراد الشرطة يرفسون الطعام، ويضعونه بجانب المرحاض، وكانوا يقدمون لها مياها غير صالحة للشرب، في حين كانت تقدم السجانة لدق الباب كل أربع ساعات من أجل إزعاجها فقط..

وقد اشتكت هذه الأسيرة من منعها منذ اعتقالها من زيارة زوجها وأولادها.

وتقول الأسيرة حلوة حمامرة، التي اعتقلت بعد إصابتها بالرأس، وهي متزوجة وتعيل ابنة عمرها عامان، إنها بعد أن أفاقت بعد إصابتها واعتقالها وجدت أنه تم استئصال جزء من الكبد، وجزء من البنكرياس، ومن الطحال، ومن الأمعاء، وإنها بقيت حوالى شهر في المستشفى كانت خلالها مقيدة بالأيدي والأرجل، حيث كانت معاملة الحراس سيئة جدا، في حين كان الطعام المقدم لها سيئا أيضا للغاية، وأنها حرمت من رؤية ابنتها الصغرى التي تبلغ من العمر ثمانية شهور، وأنها أخضعت للتحقيق في المشفى، وأن المستوطنين كانوا يصلون لغرفتها في المشفى، ويكيلون لها الشتائم.

وذكر التقرير كذلك أن الأسيرة صباح فرعون، جرى تجديد سجنها الإداري، بعد انتهاء المدة الأولى، وذكرت أن السجانين منعوها من الاتصال بعائلتها، رغم سماح القاضي لها بذلك.