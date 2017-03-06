﻿الشرطة تحتجز فتى فلسطينيا مقيدا إلى السرير في المستشفى

الناصرة – «القدس العربي»: تحتجز الشرطة الإسرائيلية فتى فلسطينيا (14عاما) وهو مقيد إلى السرير خلال خضوعه للعلاج في مستشفى هداسا في حي جبل المكبر في القدس المحتلة، اثر إطلاق النار عليه وإصابته بادعاء انه رشق حجارة. وقالت جمعية اطباء لحقوق الإنسان إن التقييد بالسرير والتحقيق مع الطفل في المستشفى يشكل خرقا فظا لمبادئ الأخلاق الطبيبة.

وعلمت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية انه يفترض إطلاق سراح الفتى اليوم، وفرض الحبس المنزلي عليه. وقد أصيب الفتى بعيار مغلف اسفنجيا، في منطقة عينه اليسرى، حين تعرض لنيران الشرطة بالقرب من مدخل مخيم اللاجئين شعفاط، قبل أسبوع. وأسفرت الإصابة عن حدوث تمزق في شبكة الرؤية، ونزيف دموي داخلي وكسور في الوجه. وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله الى المشفى، لكن الشرطة اعترضتها عند الحاجز وبدأت بالتحقيق مع ركابها. وحسب شكوى قدمتها منظمة أطباء لحقوق الإنسان، قامت الشرطة بتصوير الطفل ومن ثم أبلغت والده والطاقم الطبي بأن الفتى «مطلوب» ولا يمكن نقله الى مستشفى المقاصد. وبعد تأخير دام نصف ساعة، أمرت الشرطة سيارة الإسعاف بالسفر الى مستشفى هداسا الإسرائيلي.

وكتب المحامي محمود ابو عريشة، من منظمة أطباء لحقوق الإنسان، والمحامية رونيت سيلع من جمعية حقوق الإنسان، في شكوى قدماها الى «ماحش»، أن «تأخير نقل الطفل لمدة نصف ساعة هو عمل متطرف وغير محتمل». وجاء في الشكوى أنه خلال الليلة الاولى للطفل في المشفى وصل أربعة أفراد من الشرطة للتحقيق معه، ورغم أن القانون يلزم الشرطة بالسماح لأحد والدي الطفل بالوجود خلال التحقيق، إلا أن شرطة الاحتلال أخرجت والده من الغرفة.