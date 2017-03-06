﻿الأقليات العراقية تشكل تحالفا ثلاثيا وتدعو لـ«إقليم الرافدين»

الموصل ـ «القدس العربي»: أعلنت تنظيمات إيزيدية وآشورية وتركمانية، عن تشكيل تحالف ثلاثي يجمع أقليات العراق ضمن إقليم مرتبط بالحكومة الاتحادية في بغداد.

وتحت شعار «إقليم الرافدين ضمانة أكيدة لاستقرار الأقليات في العراق»، أعلن «المجلس الإيزيدي الأعلى المستقل ومنظمة إنفاذ التركمان ومنظمة الرافدين» عن تشكيل «تحالف ثلاثي وطني يجمع الأقليات ضمن ما يسمى بـ(إقليم الرافدين) الذي سيشمل ثلاث محافظات (مقترحة) وهي (سنجار وتلعفر وسهل نينوى) كإقليم متعدد القوميات والأديان والثقافات العراقية».

وشدد التحالف الجديد، في بيان، على الابتعاد «عن أي تخندق عنصري أو طائفي»، وإنما هو «وجه جديد لممارسة الديمقراطية في العراق، بعد فشل الأنظمة العراقية في حماية القوميات والمجتمعات الصغيرة المتعايشة داخل حدود الإقليم الجديد».

ونوه إلى أن «إقليم الرافدين يتحرك وفق أسس الدستور العراقي الذي يسمح بتشكيل أقاليم ومحافظات جديدة، ويعطي الحق لجميع القوميات التي تتعايش داخل العراق، في الإدارة الذاتية».

وأضاف بيان التحالف الثلاثي أن «هدف مشروعه هو ممارسة الحقوق الدستورية والإدارية والإنسانية، والحفاظ على المجتمعات الصغيرة والأصيلة في العراق، ويهدف إلى منع تكرار المصائب وحملات الإبادة الجماعية والمجازر التي ارتكبت وما زالت تُرتكب ضد المجتمعات الصغيرة، وحمايتها».

وحسب البيان فإن «المشروع لا يهدف لتقسيم العراق»، مؤكداً على «وحدة العراق أرضا وشعبا وثروات وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني وتحقيق الاستقرار في المنطقة، بكل الوسائل الديمقراطية والحضارية، والحفاظ على وحدة العراق، واستعادة حقوق الأقليات بالطرق القانونية، وبالاستناد إلى الدستور العراقي».

ودعا «التشكيلات والمنظمات السياسية والاجتماعية كافة التي تنتمي إلى القوميات والمجتمعات التي تعيش داخل خارطة الإقليم الجديد الانضمام إلى التحالف المعلن، واعتماد مبدأ الحوار مع كل المكونات الدينية والعرقية في العراق، والتمسك بحسن الجوار مع جميع الأطراف المجاورة».

وأنهى التحالف بيانه بالقول إن «الإيزيديين والشبك والآشوريين وغيرهم من الأقليات تعرضوا على مرّ التاريخ لحملات الإبادة الجماعية وتجاهل الحقوق والإقصاء من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة إلى يومنا، وتعرضوا إلى الإرهاب الدولي وكانت حصتهم من هذا الإرهاب بعد عام 2003 الأكبر، وأعنفها هجمة تنظيم «الدولة» (داعش) التكفيرية بعد 10 حزيران/يونيو 2014 واحتلالها لمعظم مناطقهم، والتي تسببت بهجرة مئات الألوف منهم وما رافقها من أعمال إجرامية بشعة كالقتل وخطف النساء والصبايا واغتصابهن وبيعهن في أسواق الرق في مناطق سيطرته في العراق وسوريا».

وكانت الدعوات إلى إقامة أقاليم واستحداث محافظات جديدة، قد انطلقت من العديد من القوى السياسية والاجتماعية والدينية وخاصة في محافظة نينوى، في أعقاب سيطرة تنظيم «الدولة» عليها في يونيو/حزيران 2014 والحملة الإجرامية التي شنها على الإقليات الدينية والطائفية في المحافظة.