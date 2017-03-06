﻿التباس حول إلغاء زيارة ملك السعودية وعن تحفظ على بند التضامن مع لبنان

بيروت ـ «القدس العربي» : انشغلت بيروت أمس بالخبر الذي ورد في احدى الصحف عن إلغاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز زيارة كان ينوي القيام بها إلى لبنان قبل القمة العربية المقررة في الاردن في نهاية آذار/مارس الجاري. وأن سبب الالغاء يعود إلى استياء سعودي من موقف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون عن سلاح حزب الله المكمّل للجيش اللبناني اضافة إلى الاستياء من تجدد حملة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على المملكة والامارات والبحرين.

إلا أن مصادر في السفارة السعودية في بيروت نفت اصلاً وجود أي تحضير لزيارة العاهل السعودي وإلا كان طاقم السفارة قد استنفر قبل ايام. فيما ذهبت محطة OTV الناطقة بلسان الرئيس عون إلى الحديث عن تلقي السلطات اللبنانية في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً من الرياض يؤكد أن الملك السعودي وافق على تلبية دعوة رئيس الجمهورية لزيارة بيروت».

وتزامن ذلك مع ما تسرّب عن تحفظ المندوب السعودي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين على «بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية» ما يؤشر إلى منحى سلبي في العلاقات اللبنانية السعودية. ولكن تتجه الانظار إلى الاتصالات التي يمكن أن يجريها مندوب لبنان في الجامعة العربية مع الامين العام لوزارة الخارجية اللبنانية شربل وهبه مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للعودة عن هذا التحفظ الذي رُبط بموقف رئيس الجمهورية من سلاح حزب الله.

ولكن تتجه الانظار إلى الاتصالات التي يمكن أن يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للعودة عن هذا التحفظ الذي رُبط بموقف رئيس الجمهورية من سلاح حزب الله.

في المقابل، حاولت أوساط سياسية قريبة من بعبدا التقليل من اهمية ما تسرّب من معلومات، ووصفتها بأنها «مبالغ بها». وأدرجت الاوساط اشاعة هذه الاجواء في خانة التصويب على العهد بعد تسريب معلومات عن موقف للسفيرة الامريكية اليزابيت ريتشارد خلال اجتماع سري لمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان إنعقد في اليرزة لوّحت فيه بسحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان احتجاجاً على عدم التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701.

إلا أن زيارة وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان امس إلى بيروت وجولته على رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة خفّفت من حدة الاجواء السلبية دولياً حيث أكد استمرار بلاده في مساعدة الجيش اللبناني وزيادة الدورات التدريبية.وجاء موقف الوزير الفرنسي بعد قيام في السفينة البريطانيةHMS OCEAN بزيارة نادرة لمرفأ بيروت، ترافقت مع إعلان السفير البريطاني هيوغو شورتر تقديم هبة خجولة بقيمة 65 ألف دولار أمريكي إلى مغاوير الجـيش اللبـناني.

واعتبرت الأوساط أن هناك من يحاول الضغط على المملكة العربية السعودية لوقف الانفتاح الذي بدأه الرئيس اللبناني بزيارة الرياض والتشويش على المساعدات العسكرية السعودية للجيش.

في وقت رأى مراقبون أن عودة العلاقات اللبنانية السعودية إلى طبيعتها وسابق عهدها يتبيّن من خلال تعيين سفير سعودي جديد في بيروت ومن خلال الاستمرار بالتحضير لزيارة وزير الاعلام السعودي عادل الطريفي إلى العاصمة اللبنانية.

ويأتي هذا التطور في وقت كان مجلس الوزراء اللبناني منهمكاً بمتابعة درس مشروع موازنة العام 2017 وسط توقعات بالانتهاء منه يوم الجمعة على أن تنعقد غداً جلسة في قصر بعبدا لبت التعيينات الأمنية.

أما سلسلة الرتب والرواتب فعادت إلى مجلس النواب على وقع هتافات الاساتذة المتظاهرين في ساحة رياض الصلح حيث عكفت اللجان النيابية المشتركة على درسها وأقرت عدداً من المواد وعلّقت مواد أخرى من بينها إعطاء 4 درجات.

وحمل رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل على ما سمّاها «مسرحية وهرطقة دستورية»، مستغرباً «كيف تتم مناقشة الموازنة في الحكومة ومن ضمنها الواردات وزيادة الضرائب، وفي الوقت نفسه تتم مناقشة واردات أخرى في المجلس النيابي اضافة إلى السلسلة والنفقات».