﻿مشروع برلماني للإطاحة بشيخ الأزهر

القاهرة ـ «القدس العربي»: تحت عنوان «حوكمة تشكيل هيئات الأزهر الكبرى» يستعد النائب البرلماني محمد أبو حامد لتقديم مشروع تشريعي لتعديل قانون الأزهر. قال أبو حامد لـ «القدس العربي» إنه سينظم مؤتمرا صحافيا يوم 25 مارس/ آذار الجاري لعرض مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، مشيراً إلى أنه يجري جلسات مع علماء دين ومثقفين للوصول إلى الشكل النهائي لمشروع القانون الذي سيتقدم به لمجلس النواب يوم 26 مارس/ آذار المقبل.

وكشف أبو حامد عن تفاصيل مشروع القانون الذي يعده، قائلاً:» مشروع القانون يتعلق بإجراءات اختيار هيئة كبار العلماء ومجلس مجمع البحوث الإسلامية وكل المؤسسات التابعة للأزهر، وصولاً لشيخ الأزهر نفسه».

وتابع أن «مشروع القانون الذي يعده يحمل عنوانا وهدفا رئيسيا يتلخص في حوكمة تشكيل هيئات الأزهر الكبرى». وضرب أبو حامد مثالا بهيئة كبار العلماء، قائلا:» ينص مشروع القانون على أن يكون تعيين أعضائها عن طريق الرئاسة وليس شيخ الأزهر، إضافة إلى توسيع دائرة الأعضاء لتشمل عددًا أكبر بحيث ينضم إليها علماء ومتخصصون في أمور أخرى ليسوا في الدين فقط كعلماء النفس والاجتماع والطب والاقتصاد، وألا يقل سن العضو عن 45 عاماً وألا يزيد عن 80 سنة».

وتطرق إلى مشروع القانون للمؤسسات العلمية التابعة للأزهر، مشيراً، إلى أنه قسم هذه المؤسسات إلى قسمين، الأول الخاص بتدريس الدين كالمعاهد الدينية، وهو ما أبقى عليها أبو حامد تابعة للأزهر، بينما وزع المدارس التابعة للأزهر التي تقدم علوما ورياضيات وغيرها من المواد العلمية إلى وزارة التربية والتعليم، ونقل تابعية الجامعات إلى المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أن «الكنيسة في مصر لا تملك جامعات، وبالتالي لا يجب أن يملك الأزهر جامعات، وأن تعود تبعية كل كليات لمؤسسة الدولة صاحبة المسؤولية عن هذا المجال، بعيدا عن المؤسسات الدينية، ما يفتح المجال لكافة المواطنين المسلمين والمسيحيين، للانتفاع بالدراسة داخل جامعات الأزهر، طالما أنها ستدرس تخصصات دنيوية وليست دينية».

واختتم تصريحه لـ «القدس العربي»، قائلاً: «المادة 7 من الدستور المصري حصرت دور الأزهر الشريف بشكل قطعي على الأمور الدينية واللغة العربية».

ويأتي مقترح أبو حامد ضمن حملة كبيرة خاضتها نخبة من الإعلاميين للمطالبة باستقالة شيخ الأزهر من منصبه تارةً أو إعادة النظر في هيئة كبار العلماء التي رفضت دعوة إلغاء الطلاق الشفوي التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوى أن الأزهر بقيادة الدكتور أحمد الطيب لم يقم بأي خطوة جادة في تجديد الخطاب الديني، حيث طفت على السطح توترات بين مؤسستي الأزهر والرئاسة، مثل موضوع الطلاق الشفوي.

وكان المهندس ياسر قورة، المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، أكد على ضرورة إجراء تعديلات على لائحة مؤسسة الأزهر تتضمن تغيير القيادات العليا في المؤسسة بما فيها شيخ الأزهر، لضمان استمرارية تجديد الخطاب الديني على نحو صحيح يسمح بتغيير الفكر، بحيث لا تزيد المدة عن 8 أعوام كحد أقصى، أو كما يراها الأزهر كفترة مناسبة، شريطة أن تكون محددة، بغض النظر عن عدد السنوات، مع مراعاة المادة الدستورية التي توضح عدم إمكانية عزل شيخ الأزهر من قبل أي قيادة سياسية بما فيها رئيس الجمهورية.

وكانت هيئة كبار العلماء أصدرت بيانًا بشأن قضية الطلاق الشفوي، بعد اجتماعها الطارئ في 5 فبراير/شباط الماضي، تحت عنوان «بيان للناس من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن قضية الطلاق الشفوي».