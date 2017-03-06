﻿ابراهيموفيتش ومينغز يواجهان الإيقاف بعد إتهامهما بالسلوك العنيف

لندن – د ب أ: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، وتيرون مينغز مدافع بورنموث، يواجهان إمكانية الإيقاف لفترة طويلة بعد اتهامهما بالسلوك العنيف في حادثتين منفصلتين خلال مباراة الفريقين السبت الماضي في الدوري الإنكليزي. وبدا أن مينغز داس على رأس ابراهيموفيتش، كما بدا أن ابراهيموفيتش وجه ضربة بالكوع للمدافع بعدها بقليل. ولم ير الطاقم التحكيمي للمباراة الواقعتين، لكن تسجيل المباراة أظهر الواقعتين وتم الحديث عنهما على نطاق واسع في وسائل الإعلام.

الأرجنتيني كاريو يغيب عن موناكو 6 أسابيع

باريس – الأناضول: أعلن موناكو الفرنسي، غياب مهاجمه الأرجنتيني غيدو كاريو عن الملاعب بين 5 إلى 6 أسابيع بسبب خضوعه لجراحة. وقال النادي: «سيخضع كاريو لعلاج، وعودته إلى الملاعب متوقعة بعد خمسة إلى ستة أسابيع». وسيغيب المهاجم الأرجنتيني عن مباريات فريقه أمام مانشستر سيتي الأسبوع المقبل في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. كما سيغيب عن نهائي كأس الرابطة أمام باريس سان جيرمان في الأول من الشهر المقبل.

غابي قائد أتلتيكو مدريد يخضع لجراحة

مدريد – د ب أ: أعلن أتلتيكو مدريد الأسباني، أن قائده غابي سيخضع لجراحة لعلاج كسر في إصبعين باليد اليمنى تعرض له خلال حادث. وشارك غابي (33 عاما) منذ البداية وحتى النهاية خلال المباراة التي فاز فيها أتلتيكو على بلنسية 3/صفر الأحد، لكن يده كانت متورمة، وسيحتاج لجراحة لإنهاء آلامه. وتحوم الشكوك حول مشاركة غابي مع أتلتيكو أمام غرناطة، كما سيغيب بسبب الإيقاف عن المباراة امام باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

أوليمبياكوس اليوناني يقيل مدربه لسوء النتائج

أثينا – الأناضول: أعلن أولمبياكوس اليوناني، إقالة مدربه البرتغالي باولو بينتو لسوء النتائج التي حققها الفريق مؤخرا. ولم يكشف النادي عن هوية المدرب الجديد، وتم تكليف فاسيليس فوزاس مدرب تحت 20 عاما المسؤولية مؤقتا وسيعاونه ارييل ايباغازا. وتولى بينتو في أغسطس/ آب 2016 المسؤولية، وقدم الفريق موسما جيدا تحت قيادته حيث يتصدر برصيد 51 نقطة بفارق خمس نقاط عن مطارده باوك. ويستضيف أولمبياكوس الخميس المقبل نظيره بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي.

أهلي دبي يؤكد بقاء أحمد خليل مع الفريق

دبي – الأناضول: أكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب أهلي دبي الإماراتي، أن لاعبه أحمد خليل يريد البقاء مع النادي، ولا يرغب في الرحيل. وقال: «الذي أعرفه أن أحمد خليل يريد البقاء في النادي الأهلي». وأضاف: «خليل لاعب مميز، ومن الطبيعي أن يكون هناك عروض من عدة أندية في الدوري». وكانت العديد من وسائل الإعلام الإماراتية، تناقلت خبرا عن إنتقال خليل هداف المنتخب الإماراتي للجزيرة مع بداية الموسم المقبل، بعد توصل اللاعب لإتفاق مع النادي الجديد. ويعد خليل (25 عاما) أحد أبرز الأسماء الهجومية في الكرة الإماراتية، ولم يلعب إلا للأهلي منذ 2006، ولعب لجميع المنتخبات السنية للإمارات بداية من تحت 17 عاما وصولا للمنتخب الأول.

الوحدة والجيش السوريان يواصلان التألق في كأس الاتحاد الآسيوي

عمان – د ب أ: واصل فريقا الوحدة والجيش السوريان مسيرتهما الرائعة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي. وفاز الوحدة على الصفاء اللبناني 2/صفر، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، كما فاز الجيش على مضيفه السويق العماني 1/صفر ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية أيضا، فاز القوة الجوية العراقي على الحد البحريني 2/1، وتعادل الأهلي الأردني مع الزوراء العراقي 1/1 في المجموعة الأولى. وحقق الوحدة فوزه الثاني على التوالي وتغلب على الصفاء بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فارس ورجا رافع في الدقيقتين 28 و61. ورفع الوحدة رصيده في صدارة المجموعة إلى ست نقاط، مقابل أربع نقاط للقوة الجوية في المركز الثاني، ونقطة واحدة للصفاء في المركز الثالث، وظل الحد بلا نقاط في قاع المجموعة. وفي المجموعة الأولى فاز الجيش على السويق بهدف سجله محمد حمدكو في الدقيقة 68. ويتصدر الجيش بست نقاط، مقابل نقطتين للزوراء ونقطة لكل من الأهلي والسويق.

بجاية الجزائري يعترض على تدريب حنكوش مولودية وهران

الجزائر – د ب أ: اعترض مولودية بجاية متذيل الدوري الجزائري، على تولي محمد حنكوش تدريب مولودية وهران خلفا لعمر بلعطوي المستقيل. وقال فريد حسيسان، رئيس بجاية، إن حنكوش رحل عن بجاية بمحض إرادته في 12 شباط/ فبراير الماضي، بدون أن يقدم استقالته، معتبرا أن حنكوش في حالة تخلي عن المنصب. وأشار إلى أن حنكوش تلقى ما قيمته 30 الف دولار كمقدم عقد لثلاثة أشهر، داعيا اياه للقدوم إلى بجاية لفسخ العقد الذي يربطه بالفريق وإعادة مبلغ 20 الف دولار، على اعتبار أنه لم يشرف على الفريق إلا 25 يوما.