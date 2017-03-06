﻿تألق كازينز يقود بيليكانز إلى الفوز على ليكرز

لوس أنجليس – د ب أ: تألق الوافد الجديد ديماركوس كازينز مع نيو أورلينز بيليكانز ليقود الفريق إلى الفوز على مضيفه لوس أنجليس ليكرز 105/97 ضمن منافسات للمحترفين.

وسجل كازينز، المنضم إلى بيليكانز في شباط/ فبراير الماضي من ساكرامنتو كينغز، 26 نقطة و15 متابعة للفريق الذي حقق الانتصار الأول له مقابل أربع هزائم خلال خمس مباريات ارتدى فيها كازينز قميص الفريق. وأضاف أنطوني ديفيز 31 نقطة لبيليكانز الذي رفع عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 25 مقابل 38 هزيمة. وعلى الجانب الآخر، كان نك يانغ أبرز عناصر ليكرز، وسجل 19 نقطة، لكنه لم ينقذ الفريق من تلقي الهزيمة الرابعة والأربعين هذا الموسم مقابل 19 انتصارا. وتغلب دالاس مافريكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 104/89 ويوتا جاز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 110/109، بعد وقت إضافي، وواشنطن ويزاردز على أورلاندو ماجيك 115/114 وفينيكس صنز على بوسطن سيلتيكس 109/106 .