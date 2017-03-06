﻿ماليزيا تقرر عدم خوض مباراتها في كوريا الشمالية!

كوالالمبور – الأناضول: قرر الاتحاد الماليزي لكرة القدم، عدم سفر المنتخب إلى كوريا الشمالية لخوض مباراة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الآسيوية التي ستقام في الإمارات عام 2019.

وقال الاتحاد: «قرار الحكومة الماليزية بطرد سفير كوريا الشمالية في ماليزيا كانغ تشول السبت، جعل على ما يبدو زيارة بعثة ماليزيا إلى كوريا الشمالية غير آمنة في هذا الوقت». ومن المفترض أن يحل المنتخب الماليزي ضيفًا على كوريا الشمالية يوم 28 مارس/ آذار الجاري. ويلعب المنتخبان في التصفيات بالمجموعة الثانية بجانب لبنان وهونغ كونغ. وقررت السلطات الماليزية طرد سفير كوريا الشمالية لديها، كانغ تشول، على خلفية اغتيال جونغ نام شقيق رئيس كوريا الشمالية. وردا على هذه الخطوة، طردت حكومة بيونغ يانغ، أمس، سفير ماليزيا لديها، باعتباره «شخصاً غير مرغوب به»، وقالت إنه يتعين عليه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة. واغتيل نام في 14 فبراير/ شباط الماضي، بمطار كوالالمبور، وأعلنت السلطات الماليزية لاحقاً أنه تعرض للحقن بغاز أعصاب فتاك يُعرف باسم «في إكس»، ومُدرج على لائحة الأمم المتحدة للأسلحة الكيميائية. وولد نام عام 1971، من علاقة أقامها والده، الزعيم السابق للبلاد، كيم جونغ إيل، خارج إطار الزواج، مع سونغ هاي ريم، الممثلة المولودة في كوريا الجنوبية، وتوفيت في العاصمة الروسية موسكو عام 2002.