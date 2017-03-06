﻿كأس ليبرتادوريس: تشابيكوينسي يستقل أولى رحلاته الجوية بعد الحادثة المفجعة!

ساو باولو – د ب أ: استقل فريق تشابيكوينسي البرازيلي أولى رحلاته الجوية، بعد حادثة الطيران المفجعة، التي وقعت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأودت بحياة 71 شخصا، بينهم 42 من لاعبي وقيادات النادي.

وبعدما تغلب بهدفين نظيفين على نظيره كريسيوما في دوري ولاية سانتا كاترينا البرازيلية، استقل فريق تشابيكوينسي طائرة خاصة إلى ساو باولو، ثم سافر من هناك على متن طائرة تجارية أخرى إلى مدينة ماركايبو الفنزويلية، حيث يلتقي اليوم مع أتلتيكو زوليا في كأس ليبيرتادوريس. ويخوض تشابيكوينسي للمرة الأولى في تاريخه منافسات كأس ليبيرتادوريس، بعدما قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، عقب الحادث الأليم، منحه لقب كأس سوادامريكانا. وسقطت الطائرة، التي كانت تقل بعثة الفريق البرازيلي إلى كولومبيا لخوض نهائي كأس سودامريكانا أمام أتلتيكو ناسيونال، وأسفر الحادث عن مقتل 19 لاعبا و14 شخصا من الجهاز الفني، بالإضافة إلى تسعة من القيادات الإدارية، بخلاف الصحفيين وطاقم الطائرة. واستعدادا لمنافسات كأس ليبيرتادوريس، أعد تشابيكوينسي فريقا جديدا بالكامل بضم 26 لاعبا، بعدما فقد معظم لاعبيه في الحادث المروع. ويلعب النادي البرازيلي في المجموعة السابعة مع أندية زوليا (فنزويلا) وناسيونال (أوروغواي) ولانوس (الأرجنتين).