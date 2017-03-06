﻿أكابولكو تتطلع إلى الترقي لفئة الماسترز بعد نجاح نسخة هذا العام

أكابولكو (المكسيك) – د ب أ: هل يعتبر تنظيم المكسيك لبطولة تنس من فئة بطولات الأساتذة «ماسترز» ذات الألف نقطة مهمة مستحيلة أو طموح مشروع؟ فقد منحت بطولة المكسيك المفتوحة (أكابولكو) هذا العام دفعة قوية في هذا الاتجاه بعد المستوى الراقي، التي ظهرت به.

وقال مدير بطولة أكابولكو، راؤول زوروتوزا: «نحن نقطع خطوات صغيرة، خطوة كل مرة، لأننا إذا أردنا أن نتقدم بسرعة فسنسقط، الطموح بأن نكون مقرا لإحدى بطولات ماسترز 1000 يحتاج إلى سنوات من الإعداد، بالطبع نريد أن نستضيف في المكسيك بطولة كهذه ولكن كل شيء يجب أن يسير وفق نمط محدد». وتعد بطولة أكابولكو في الوقت الراهن من فئة البطولات ذات الـ 500 نقطة، حيث تحتل المرتبة الثالث من ناحية الأهمية في بطولات الرجال بعد البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام» وبطولات الماسترز 1000 التسعة. بيد أن نسخة العام الجاري، والتي انتهت السبت الماضي، نزعت شعور الغبطة، التي كان يوليها منظموها لأفضل بطولات العالم في الماضي، فقد سجل للمشاركة في أكابولكو هذا العام ستة لاعبين من قائمة المصنفين العشرة الأوائل، قبل أن يتراجع العدد إلى خمسة عقب اعتذار الكندي ميلوس روانيتش في اللحظة الأخيرة. ومن أبرز المشاركين كان الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي فجر مفاجأة بطلبه الحصول على دعوة للمشاركة قبل أيام من انطلاق المنافسات، بالإضافة إلى رافايل نادال، الذي وصف نسخة هذا العام بأنها الأفضل في تاريخ البطولة المكسيكية. كما شهدت البطولة أيضا مشاركة نجم من طراز خاص وهو اللاعب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، الفائز بفضية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ولقب بطولة أمريكا المفتوحة 2009. أما منافسات السيدات، كان الوضع مشابها بحضور مونيكا بويغ، بطلة أولمبياد ريو 2016، والكندية يوجيني بوشار، صاحبة الشعبية الكبيرة.

وقال نادال: «إنها بطولة صعبة للغاية وتنافسية، جميع الأدوار صعبة ومعقدة، إنها بطولة مذهلة، هذا المستوى يشكل حافزا إيجابيا للاعبين». وفاز الأسباني بلقب البطولة مرتين في 2005 و2013، عندما كانت تقام على الأراضي الرملية. وفي 2014، بعدما ظلت تقام البطولة، التي فازت قبل سبع سنوات بجائزة أفضل بطولة في الموسم في فئتها، طوال عقدين من الزمن على الأراضي الرملية تحولت إلى الأراضي الصلبة، وهو ما منحها قفزة في مستواها. ودفع ترتيب بطولة أكابولكو في الجدول الزمني للموسم، بالإضافة إلى شواطئ المدينة الساحرة، إلى انجذاب النجوم إليها، حيث أنها تلعب قبل أول بطولات الماسترز 1000 في الولايات المتحدة (انديان ويلز وميامي).

وفي عام آخر، كان يعتبر انسحاب المصنف الرابع عالميا، قبل يوم واحد من انطلاق البطولة كما الحال مع روانيتش، كارثة، لكن هذه الواقعة اعتبرت حدثا عابرا في هذه النسخة. وظهر المستوى الراقي للبطولة منذ اليوم الأول، فقد شهد الدور الثاني مواجهة تتمناها أي بطولة كبرى أخرى على مستوى العالم، وهي لقاء السحاب بين ديوكوفيتش ودل بوترو. ولا يعد وجود مواجهة بهذا الثقل بالأمر الهين تحت أي مسمى من المسميات، لكن بطولة أكابولكو تقام في التوقيت ذاته، الذي تلعب فيه بطولة دبي، وهي البطولة، التي تبلغ مجموع جوائزها مليونين ونصف مليون دولار، وهو ضعفا قيمة جوائز البطولة المكسيكية (مليون ونصف مليون دولار) تقريبا. وأضاف زوروتوزا: «المال يشكل جانبا من الموضوع، ولكن اللاعب يجب أن يشعر بالراحة النفسية بوجوده هنا، ويجب أن يلمس تعاطف الجماهير، وأن يرحل سعيدا ليعود مجددا». وكانت الجماهير جزءا مميزا من البطولة، أشاد به جميع اللاعبين، حيث قاموا بشراء جميع تذاكر المباريات قبل شهر من انطلاق المباريات. يذكر أن أسعار التذاكر في مرحلة إعادة البيع ارتفعت بشكل خيالي، حتى وصلت في بعض الأحيان لأثمان أكثر ارتفاعا من نظيراتها في بطولات «غراند سلام». وأفادت الأمانة العامة للسياحة الداخلية في المكسيك أن أسبوع بطولة أكابولكو هو أحد الأسابيع الثلاثة الأكثر ازدحاما في فنادق المدينة المكسيكية خلال العام. ووصل الاشغال الفندقي، طبقا للمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، إلى 80 بالمئة خلال أسبوع البطولة في 2017.

وقالت اللاعبة الكندية يوجيني بوشار: «الجماهير المكسيكية عنصر مهم في البطولة، اعتادوا دائما أن يظهروا تعاطفهم وإخلاصهم الكبير، العزوف عن الحضور إلى هنا يورث الندم». ويثق زوروتوزا أن بطولة المكسيك المفتوحة تستطيع أن تتطور بخطى ثابتة في المستقبل. وتابع: «الخطوة الأولى هي الحرص على قدوم نجوم النسخة الحالية في العام المقبل، الاستعداد كبير للغاية، أول شيء يجب علينا الحفاظ على المستوى، لكن لا نستبعد حضور نجوم لم يأتوا إلى هنا من قبل»، في إشارة إلى النجم السويسري الكبير روجيه فيدرر. ولا يعتبر حلم إقامة بطولة من فئة ماسترز 1000 بالأمر السهل، حيث أن البطولات التسع الأخرى من هذه الفئة تتمتع بالقوة في كافة النواحي، بالإضافة إلى العنصر المالي، الذي تحتاجه البطولة المكسيكية لتحقيق ما تصبو إليه في هذا الإطار. واستطرد زوروتوزا، قائلا: «التكلفة مرتفعة للغاية ولم نصل إلى هذا الحد بعد، لكن عندما تتكلم مع المهتمين بشؤون التنس يخبرونك أن هذه البطولة لا ينقصها شيء مما تتمتع به البطولات الكبيرة». ومن المنتظر أن يكون العام المقبل مميزا لبطولة أكابولكو، حيث تكمل عامها الخامس والعشرين. وأكد زوروتوزا أن البطولة ستقام في مجمع الملاعب لعام إضافي آخر على الأقل، ولهذا تأمل اللجنة المنظمة أن تكون على قدر المسؤولية، التي يتطلبها الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة. وختم زوروتوزا، قائلا: «سنبدأ هذا الأسبوع الإعداد للبطولة الجديدة».