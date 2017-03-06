﻿والد ماريو غوتزه يؤكد أن الحالة الصحية لنجله غير مستقرة!

دورتموند (ألمانيا) – د ب أ: أكد والد اللاعب الألماني ماريو غوتزه، نجم بروسيا دورتموند، أن الأطباء يبحثون عن طريقة لعلاج نجله من مشاكل التمثيل الغذائي، التي يعاني منها، والتي أبعدته عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

وقال يورغن غوتزه: «في القريب العاجل سيتم اتخاذ قرار في ما يخص العلاج اللازم… هو بخير، لكن بمقدوره أن يكون أفضل إذا تحلى بالصبر». وبعد خضوعه لعدة فحوصات على خلفية الإصابات العضلية المتكررة، التي عاني منها هذا الموسم، اكتشف الأطباء أن غوتزه (24 عاما) صاحب هدف فوز ألمانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2014، يعاني من سوء التمثيل الغذائي. وعاد غوتزه إلى دورتموند مرة أخرى هذا الموسم من بايرن ميونخ وسجل هدفا وحيدا. وأعلن دورتموند الأسبوع الماضي أن غوتزه سيغيب لفترة غير محددة لأنه يحتاج إلى الهدوء والمساندة.