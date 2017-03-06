﻿الدوري الفرنسي: مبابي يتألق مجددا ليستعيد موناكو الصدارة

باريس – رويترز: سجل كيليان مبابي هدفين ليقود موناكو لانتصار ساحق 4-صفر على نانت واستعادة فارق النقاط الثلاث في صدارة الدوري الفرنسي.

كما هز فالير جيرمان وفابينيو الشباك ليرفع موناكو رصيده إلى 65 نقطة من 28 مباراة. ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني بعدما منحه هدف إدينسون كافاني المتأخر من ركلة جزاء الفوز 1-صفر على نانسي السبت. ويتساوى في رصيد 62 نقطة مع نيس الثالث الذي هزم مضيفه ديجون 1-صفر. وسهل موناكو الأمور على نفسه عندما وضع مبابي البالغ 18 عاما، الكرة في الشباك ليفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة بعد عمل جيد من برناردو سيلفا في اليمين. وصمد نانت لكنه انهار قبل نهاية الشوط الأول واستقبل هدفين سريعين. وسيطر جيرمان على كرة كاميل جليك العرضية بصدره قبل أن يطلق تسديدة في شباك الحارس مكسيم دوبي في الدقيقة 44 وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، راوغ سيلفا مدافعين اثنين وأرسل تمريرة عرضية إلى مبابي ليحولها برأسه في المرمى ويرفع رصيده إلى تسعة أهداف في 20 مباراة هذا الموسم. وعمق فابينيو جراح نانت قبل مرور ساعة من اللعب عندما أرسل الحارس دوبي إلى الجهة الخاطئة من نقطة الجزاء بعد مخالفة احتسبت لتوماس ليمار داخل المنطقة.