﻿الدوري الاسباني: غريزمان وغاميرو يعيدان أتلتيكو إلى الانتصارات

مدريد – رويترز: قاد الفرنسيان أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو أتلتيكو مدريد للفوز 3-صفر على بلنسية ليحقق أول انتصار في ثلاث جولات بالدوري الاسباني، والتقدم للمركز الرابع المؤهل لتصفيات أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووضع الهداف غريزمان فريقه في المقدمة بتسديدة متقنة بعد تمريرة من كوكي بينما سجل غاميرو هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة غيرت مسارها. وعزز غريزمان انتصار أتلتيكو بهدف ثالث في الدقيقة 83 بعد تمريرة من توماس بارتي ليحرز هدفه رقم 12 في المسابقة هذا الموسم. وتعافى أتلتيكو من خسارته أمام برشلونة الأسبوع الماضي ومن تعادله المحبط 1-1 مع ديبورتيفو لاكورونيا الخميس. وجلس فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو صاحب الشعبية الجارفة بين المشجعين بعد تعافيه من إصابة بالرأس أمام ديبورتيفو، ونال تحية حارة من الجماهير في الشوط الثاني. ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 49 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على سوسيداد. وحقق أتلتيكو الانتصار في مباراته رقم 200 بالدوري تحت قيادة دييغو سيميوني الذي تولى مسؤولية الفريق عندما كان متراجعا بشدة في ديسمبر/ كانون الأول 2011 وقاده للنجاة من الهبوط. ويحتل سيميوني المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين قيادة لأتلتيكو بعد الراحل لويس أراغونيس برصيد 407 مباريات. وحول سيميوني أتلتيكو إلى فريق مختلف تماما على مدار خمس سنوات وأنهى المسابقة في أول ثلاثة مراكز أربع سنوات على التوالي وقاده لإحراز لقب الدوري لأول مرة في 18 عاما عام 2014 وبلغ مرتين نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال سيميوني: «لم أتخيل أبدا أنني سأتولى المسؤولية في 200 مباراة مع النادي. أنا سعيد بالوجود هنا وبمجموعة اللاعبين الذين لعبوا بروح قتالية على مدار خمس سنوات.»

وتفاقمت أزمة سبورتنغ خيخون بخسارته 1-صفر أمام ضيفه ديبورتيفو ليفشل في انتشال نفسه من منطقة الخطر. وخسر خيخون للمرة 17 هذا الموسم في 26 مباراة، ليتوقف رصيده عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان. وسجل بيدرو موسكيرا الهدف الوحيد من ضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول ليرفع ديبورتيفو رصيده إلى 23 نقطة في المركز 17 وبفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط. وقبل الهدف أضاع ايمري كولاك ركلة جزاء لديبورتيفو بالدقيقة 32. وسجل خيسي المهاجم السابق لريال مدريد هدفين ليفوز لاس بالماس في أول مباراة له خلال ست لقاءات بالدوري بتغلبه على اوساسونا متذيل الترتيب 5-2. وهز خيسي الشباك لاول مرة منذ انضمامه للفريق الواقع في مسقط رأسه، على سبيل الاعارة من باريس سان جيرمان في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.