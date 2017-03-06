﻿الدوري الانكليزي: أغويرو يثبت أصالة معدنه في فوز سهل للسيتي

لندن – رويترز: أثبت سيرجيو أغويرو أنه ما زال لاعبا حاسما في مانشستر سيتي بعدما قاده للفوز 2-صفر على مضيفه سندرلاند المتذيل في الدوري الانكليزي الممتاز.

وفقد أغويرو مركزه الأساسي الشهر الماضي للبرازيلي الصاعد غابرييل جيسوس، الذي تعرض بعدها لإصابة قوية، ما أثار الشكوك حول مستقبله، لكن لمسته الحاسمة داخل منطقة الجزاء ساهمت في تقليص السيتي الفارق مع المتصدر تشلسي إلى ثماني نقاط. ووضع أغويرو فريقه في المقدمة في الشوط الأول بتسديدة قريبة المدى ليحرز هدفه الخامس في آخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات، وظهر في أفضل حالاته بعدما قضى ست مباريات بدون هز الشباك. وأضاف ليروي ساني هدفا آخر بإنهاء متقن لهجمة بعد مرور ساعة من اللقاء. ويظل السيتي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 26 مباراة بفارق ثماني نقاط خلف تشلسي الذي واجه وستهام في وقت متأخر أمس، بينما تفصله نقطة واحدة عن توتنهام الثاني. واجتهد سندرلاند للحد من خطورة السيتي وسدد مهاجمه جيرمين ديفو في إطار المرمى، لكن السيتي افتتح التسجيل عبر أغويرو في الدقيقة 42 بعد تمريرة ذكية من رحيم سترلينغ. وسجل المهاجم الأرجنتيني 12 هدفا في الدوري و23 هدفا في جميع المسابقات. وضمن ساني الفوز الرابع على التوالي للسيتي في الدوري بعد تمريرة من ديفيد سيلفا. وحاول سندرلاند تقليص الفارق لكن لم تتغير النتيجة ليبقى بالمركز الأخير برصيد 19 نقطة بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان. وقال ديفيد مويز مدرب سندرلاند: «أتمنى أن يتفهم اللاعبون وضعنا الحالي لكننا لا نشعر بالرعب».