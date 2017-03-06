﻿مدينة «الجم» التونسية تعود بزوارها لأجواء الإمبراطورية الرومانية

تونس- من ماهر جعيدان: في مدينة الجم وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب العاصمة تونس، يعود التّاريخ بالزوار إلى عهد الإمبراطورية الرومانية، ليعيشوا من خلال مهرجان «الأيام الرومانيّة بتيسدريس» في دورته الثانية، على وقع أجواء الحياة في تلك الحقبة الزمنية. ففي القصر الأثري في «الجم»، التي كان يُطلق عليها قديما «تِيسْدْرُوسْ»، تتنوع الأنشطة الثقافية والحرفية والفنية والاستعراضية كما تقدم الأطباق والمأكولات التي اشتهر بها ذاك العصر.

التظاهرة التي تنظمها جمعية «نحن نحب الجم» (مستقلّة)، بدعم من وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات التقليدية ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، تتضمن مجموعة من الورشات في «فن الفسيفساء» الموجهة للأطفال والخزف والرسم والرماية بالسهم.

وكلل المهرجان هذه السنة بورشة «الجندي الصغير» التّي يرتدي خلالها الأطفال ثيابا رومانية، حاملين دروعا وسيوفا خشبية إضافة إلى ورشة «أطواق الورد» والألعاب التراثية مع عرض لشريط وثائقي حول تاريخ قصر الجم.

ومن بين الورشات المميزة لهذه الدّورة هي تلك التي تختص في صناعة الأواني الخزفية والقناديل من الطين، وورشة التسريحة الرومانية للأطفال.

وتختتم هذه التظاهرة، بعرض استعراضي لموكب صوري لأحد أباطرة الرّومان، برفقة حاشيته وأعضاء من مجلس شيوخه مرتدين ملابس رومانية ينطلق من ساحة الفنون وصولا إلى المسرح الأثري بالجم.

وضم هذا العرض أكثر من 60 مشاركا إضافة إلى عرض للمصارع الصغير.

وقال رضا حفيظ، المنسق العام للأيام الرومانية للمهرجان، إن الأزياء في هذا العرض «مستوحاة من اللباس الروماني وتقدمها بسمة بوشناق إحدى مصممات الأزياء التونسيات».

وتهدف هذه التظاهرة، حسب حفيظ، إلى توظيف التراث الروماني وخلق مشروع يجمع بين التنشيط الثقافي والسياحي والاقتصادي لمدينة الجم.

كما أشار أيضا إلى أنه «من المتوقع أن يحضر هذا المهرجان ما يناهز 5 آلاف متفرج من أهالي المدينة والزائرين الذين سيحلون ضيوفا على قصر الجم في شكل رحلات منظمة أو فرادى ليستمتعوا بمختلف فقرات المهرجان».

ولم تغب عن هذه الأيام الأطباق الرّومانيّة، فالتعرف على بعضها وتذوقها كانت إحدى الفقرات الهامة ضمن المهرجان، يقبل عليها الزائرون لاكتشاف أنواع جديدة من الأكل والأواني المستخدمة في الطهي والتخزين لدى الرّومان.

لطفي بن سعيد، كبير الطهاة في «الجم»، وخبير في الأكلات الرومانية القديمة من الطباخين الذين ساهموا في إعداد الأطباق المعروضة في هذه التظاهرة، قال: «نسعى في هذه الدورة إلى إعداد أطباق مغايرة على العام الماضي الذي كان فيه طبق (الأرنب بالعسل) حاضرا إلى جانب طبق السمان».

وأضاف: «نوّعنا هذه السنة بين لحم الخروف والدجاج على الطريقة التقليدية، إلى جانب طبق العدس والسمان والسمك والأجبان وإعادة تقديم طبق الأرنب بالعسل مجددا بطلب من الحاضرين الذين أعجبوا بمذاقه».

ولفت إلى أن الإشكال الذي يعترضه في إعداد هذه النوعية من الأطباق تتمثل في كون الرومانيين قديما تعوّدوا على استخدام النبيذ الأحمر أو الخمر في مأكولاتهم لذلك فهو يستخدم بدلا من ذلك عصير العنب وخل التفاح والأمر نفسه بالنّسبة إلى البهارات حيث يلجأ إلى هو متوفر حاليا.

وتابع: «لا أسـتخدم سوى 70 أو 80 ٪ من مكونات الطبق أمّا الباقي فأضيفه بما هو متاح لدينا محليا، وفي كل الأحوال أنا كطباخ أريد أن أعطي دوما الإضـافة في الأطباق التي أعدها وأن تكون لديها خصـوصية».

وحسب الطباخ فإنّ «الأطباق الرومانية تتميز بعدم تقشير البطاطس والبصل والثوم ورميها في الأكل كما هي كاملة، حتى يكون الشكل غير معهود بالنسبة للحاضرين مع استخدام الأواني الفخارية، حتى نكون أقرب إلى ذاك العصر، فنحن نريد أن نأخذ الحضور في رحلة رومانية يكتشف فيها مذاقات وألوانا أخرى».

أما الرغيف الروماني المقدم فيحتوي على خليط من الدقيق والبطاطس ويطهى على الحطب.

وختم بن سعيد بالقول: «نحاول في كل سنة أن نقدم الجديد والأحسن والإضافة للمنطقة حتى يقترب هذا المهرجان من العالميّة ولدينا الإمكانيات والكفاءات والأفكار لنصل إلى ذلك».

وقصر الجم أو مسرح الجم، مسرح أثري أدرج أواخر السبعينيات على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، واعتلاه أشهر الفنانين والموسيقيين العالميين، إذ تقام فيه سنويا مهرجانات وحفلات لأهم الفرق العالمية.

ويعود بناء هذا المسرح إلى العهد الروماني حيث أنشأ سكان مدينة تِيسْدْرُوسْ (الجم حاليا) الأثرياء مسرحا لهم يتسع لألفي شخص سنة 238 ميلاديا في عهد حاكم مقاطعة أفريكا غورديان الأول (حوالي 159 م – 238 م). وامتد عصر الإمبراطورية الرومانية من 31 قبل الميلاد إلى 476 ميلاديا.