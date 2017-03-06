﻿فرنسي يعترف بقتل أربعة من أقاربه

باريس ـ أ ف ب: عرف لغز اختفاء عائلة ترواديك الذي شغل الفرنسيين في الأيام الأخيرة نهاية مأسوية مع اعتراف زوج شقيقة رب العائلة بأنه قتل الأب والأم وولديهما بسبب خلاف على الميراث. وقد انقطعت اخبار باسكال وبريجيت ترواديك (49 عاماً) وابنهما سيباستيان (21 عاماً) وابنتهما شارلوت (18 عاماً) منذ 16 شباط/فبراير. فهم لم يحضروا الى عملهم وانقطعت هواتفهم فيما عثر على آثار دماء في منزلهم الواقع في حي سكني في اورفو قرب نانت (غرب). ووضعت شقيقة ترواديك وزوجها في الحبس على ذمة التحقيق وقد اعترف هذا الأخير بفعلته على ما أكد بيار سينيس المدعي العام في نانت.

وأفاد مصدر مطلع على الملف ان المحققين يعتبرون حتى الآن ان زوج الشقيقة هو الشخص الوحيد الذي ارتكب الجريمة. وأوضح المصدر نفسه ان الظروف التي تمت فيها عمليات القتل «منفرة» كثيراً من دون ان يقدم أي تفصيل حول الطريقة التي نفذت بها الجرائم ومكان تواجد الجثث.

ولم يتضح بعد دور شقيقة باسكال ترواديك التي لزمت الصمت مساء الاحد.