﻿استخراج 915 عملة معدنية من بطن سلحفاة بحرية

بانكوك ـ رويترز: استخرج أطباء بيطريون من تايلاند الاثنين 915 عملة معدنية من بطن سلحفاة بحرية ظلت تبلع العملات التي تلقى في بركتها طلبا للحظ السعيد مما حد في نهاية المطاف من قدرتها على الحركة. وأزيلت خمسة كيلوغرامات من العملات والأشياء الأخرى من بطن السلحفاة البحرية التي تبلغ من العمر 25 عاماً وأطلق عليها اسم (أومسين) أي «حصالة» باللغة التايلاندية. أما السلحفاة نفسها فتزن 59 كيلوغراماً. وكانت السلحفاة التي تعيش في محمية في مدينة سريراتشا في إقليم تشونبوري شرقي العاصمة بانكوك تجد صعوبة في السباحة بشكل طبيعي بسبب الوزن. وقال الأطباء البيطريون إنهم يعتقدون أن عملية استخراج العملات التي استغرقت سبع ساعات هي أول عملية جراحية من نوعها في العالم.