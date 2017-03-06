﻿العثور على 20 جنينا أنثى… في مجرور

مومباي ـ أ ف ب: عثر على نحو عشرين جنيناً عائداً لإناث في مجرور في الهند على ما اعلنت شرطة ولاية ماهاراشترا في غرب البلاد في دليل على آفة الإجهاض الانتقائي للبنات.

ويحظر إجراء الفحوص لتحديد جنس الجنين خلال الحمل في الهند البالغ عدد سكانها 1,25 مليون نسمة لمنع الأهل الراغبين في إنجاب صبي من إجهاض الأجنة الأنثى. ويحبذ المجتمع الهندي ولادة الذكور لإعالة العائلة لاحقاً فيما ينظر الى الإناث على انهن عبء مالي خصوصاً بسبب المهر الذي ينبغي دفعه عند زواجهن.

لكن رغم هذا القانون لا تزال فحوصات كشف جنس الجنين قبل الولادة منتشرة ولا سيما في المناطق الريفية الفقيرة. وفي الكثير من مناطق الهند يؤدي قتل الأجنة الانثى الى عدم توازن بين الجنسين.

داتاتراي شينده المسؤول في الشرطة في إقليم سانغلي «عثرنا على 19 جنيناً ونسعى الى توقيف الطبيب الهارب». وعثر على الأجنة مساء الاحد في مجرور إلى جانب عيادة في بلدة مايسال، ملفوفة في أكياس بلاستيكية زرقاء. وأتى هذا الاكتشاف بعد وفاة امرأة في السادسة والعشرين خلال عملية إجهاض. واوضح المسؤول في الشرطة «أوقفنا زوج الضحية لأنه دفعها الى الإجهاض».

وتفيد دراسة نشرت نتائجها في العام 2011 في مجلة «ذي لانسيت» الطبية البريطانية، بأن 12 مليون جنين أنثى أجهض في الهند خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

ويفيد الإحصاء الوطني الأخير للسكان في الهند العائد الى العام 2011 ان ثمة 940 امرأة لكل ألف رجل في تحسن طفيف عن الإحصاء الأخير قبل عقد من الزمن عندما كانت النسبة 933 امرأة لكل ألف رجل.