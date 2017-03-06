﻿أول رحلة طيران حول العالم بطاقم من النساء فقط

نيودلهي ـ أ ف ب:اعلنت الخطوط الجوية الهندية الاثنين أنها سجلت رقماً قياسياً جديداً مع تنظميها أول رحلة حول العالم بطاقم نسائي بالكامل ذهاباً وإياباً.

وكشفت شركة «اير انديا» أن طائرة تابعة لخطوطها من طراز «بوينغ 777» سافرت من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو ذهابا وإيابا مع طاقم عمل نسائي بالكامل الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى في رحلة حول العالم في اتجاهين.

وتقدمت الخطوط الجوية التي كانت محط انتقادات لاذعة في الماضي لمنعها العشرات من المضيفات من الطيران بسبب أوزانهن، إلى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية للمصادقة على الرقم القياسي.

وصرح جي بي راو الناطق باسم «اير انديا» أن «كل من شارك في تنظيم هذه الرحلة، أكان عند تسجيل الدخول او استضافة الركاب أو قيادة الطائرة، كان من طاقمنا النسائي» حتى أن مهمة مراقبة حركة الطيران من برج نيودلهي عند عودة الطائرة في الثالث من آذار/مارس كلفت لنساء.

ومن المرتقب أن تنظم الشركة المزيد من الرحلات المشغلة بطاقم نسائي بالكامل هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار/مارس، حسب راو.

وقد اتخذت الشركة المملوكة للحكومة مبادرات عدة في الأعوام الأخيرة لتحسين المساواة بين الرجال والنساء في صفوفها. وكذلك، أعلنت في كانون الثاني/يناير عن تخصيصها سلسلة من المقاعد للنساء في رحلاتها إثر تقديم نساء لشكاوى عدة من أعمال تحرش جنسي خلال رحلاتها.