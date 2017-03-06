﻿ياسمين عبد العزيز تعود إلى دراما رمضان

منافسة شرسة تشهدها البطولة النسائية وبالتحديد في عالم الكوميديا، بين نجمتين كل منهما حفرت اسمها في قلوب فئة ليست قليلة من الجمهور، وبالتحديد في منطقة الكوميديا، هما ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم، الأولى تعد الأقوى سينمائياً فيما يتعلق بنجمات جيلها، والعائدة للدراما التلفزيونية بعد فترة غياب طويلة، إذ تقدم خلال سباق رمضان المقبل مسلسل «هربانة منها»، بدأت تصويره بالفعل على كورنيش القاهرة، من تأليف خالد جلال، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر وانتصار وآخرون.

ويشهد مسلسل «هربانة منها»، عودة «ياسمين» لعالم الدراما التلفزيونية بعد فترة ابتعاد طويلة منذ أن قدمت مسلسل «الرقص على سلالم متحركة»، من بطولة سناء جميل عام 2001، لتعود للتلفزيون بعد ابتعاد 15 عاما.