ماليزيا تمنع موظفي سفارة كوريا الشمالية من مغادرة البلاد

كوالالمبور- أ ف ب- أعلنت ماليزيا الثلاثاء أن موظفي سفارة كوريا الشمالية ممنوعون من مغادرة البلاد، وذلك ردا على منع بيونغ يانغ الرعايا الماليزييين من مغادرة أراضيها.

وقالت وزارة الداخلية الماليزية في بيان إنه “غير مسموح لأي مسؤول أو موظف في سفارة كوريا الشمالية بمغادرة البلاد”، وذلك وسط توتر بين البلدين بعد اغتيال الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في كوالالمبور في شباط/ فبراير الماضي.

وكانت وكالة الانباء الوطنية الماليزية أشارت قبل ذلك الى ان المنع من السفر يشمل جميع رعايا كوريا الشمالية.

وكانت بيونغ يانغ أعلنت في وقت سابق “منع جميع الرعايا الماليزيين مؤقتا من مغادرة اراضيها إلى حين تسوية الحادثة التي وقعت في ماليزيا بالشكل المناسب”، حسبما اوردت وكالة الانباء الرسمية نقلا عن وزارة الخارجية.

كما أمرت كوريا الشمالية الاثنين بطرد السفير الماليزي ردا على خطوة مماثلة قامت بها كوالالمبور.

واغتيل الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ نام في 13 شباط/ فبراير الماضي في مطار كوالالمبوربواسطة غاز “في إكس″ للاعصاب المصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل.

على الفور إتهمت كوريا الجنوبية الشمال بالوقوف وراء عملية الاغتيال ومنذ ذلك الحين نشأت أزمة لا تزال تتفاقم بين ماليزيا وكوريا الشمالية.