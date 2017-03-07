جلسة طارئة مرتقبة لمجلس الأمن الأربعاء حول تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

نيويورك- الأناضول- أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فجر الثلاثاء قيام كوريا الشمالية بإطلاق أربعة صواريخ باليستية، الإثنين، بينما قال دبلوماسيون، للأناضول، إنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة غدا الأربعاء حول هذه الخطوة.

وقال غوتيريش، عبر بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن “هذه الأفعال تنتهك قرارات مجلس الأمن وتقوض بشكل خطير السلام والاستقرار في المنطقة”.

ودعا البيان “القيادة في كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية”.

والإثنين، أطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ باليستية في البحر قبالة الساحل الشمالي الغربي لليابان ما أثار غضب كوريا الجنوبية واليابان بعد أيام من توعدها بالرد على تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتبرها استعدادا للحرب.

وردا على ذلك، دعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.

وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي إن “بلادها تقوم بالتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان”.

وأضافت في تغريده على موقع “توتير”: “طلبنا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية”.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إنه من المتوقع عقد تلك الجلسة غدا الأربعاء.

ومنذ العام 2006، يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على كوريا الشمالية بسبب أنشطتها النووية، وتجاربها من الصواريخ الباليستية.