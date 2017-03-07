واشنطن تدرس خطة لفصل الأبناء عن آبائهم من المهاجرين غير الشرعيين

واشنطن- د ب أ- يدرس وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي خطة للفصل بين الأبناء وآبائهم الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر المكسيك، بحسب ما قاله كيلي يوم الاثنين خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية.

وقال كيلي في مقابلة مع المذيع وولف بليتزر، من شبكة سي إن إن: “دعوني أن أبدأ القول بأنني سأظل أبذل كل ما بوسعي لردع الأشخاص من أمريكا الوسطى من الانخراط مع هذه الشبكة الخطيرة جدا جدا التي تجلبهم عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وأوضح كيلي أنه يدرس تلك الخطوة “لردع مزيد من التحركات على طول هذه الشبكة الخطيرة للغاية”.

وتابع: “لدينا خبرة هائلة في التعامل مع قصر بدون مرافقيهم”. وأضاف: “نقوم بتسليمهم إلى إدارة الخدمات الصحية والإنسانية التي تقوم بعمل جيد جدا جدا إما بوضعهم في نوع ما من الحضانة أو ربطهم بآبائهم أو أفراد من عائلتهم في الولايات المتحدة”.

وقال: “سوف نعتني بهم أثناء تعاملنا مع آبائهم”.