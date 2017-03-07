أنباء عن صدور أوامر بانسحاب قادة “جيش الخلافة” في الموصل إلى الرقة “فورا”
Mar 07, 2017
القاهرة- د ب أ- كشفت مصادر داخل مدينة الموصل العراقية الثلاثاء عن صدور أوامر بانسحاب قادة “جيش الخلافة” من مدينة الموصل إلى مدينة الرقة في سوريا “فورا”.
ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن المصادر القول إن “أوامر صدرت لقادة ما يسمى بجيش الخلافة التابع لعصابات داعش الإرهابية تأمرهم بالانسحاب فوراً إلى مدينة الرقة”.
وأوضحت المصادر أن “الأوامر صدرت من قبل القيادة العسكرية في الرقة إلى من تبقى من القيادات في محافظة نينوى بالانسحاب وجمع عناصرهم وإخلاء وحرق مقارهم بالسرعة الممكنة”.
يأتي هذا في وقت تسارعت فيه الانتصارات التي تحققها القوات العراقية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل وسط حديث عن انهيارات في صفوف التنظيم.
وسيتم الانسحاب طبعا تحت حماية القوات الأمريكية بمساعدة من الاستخبارات التركية والحرس الثوري الإيراني للإبقاء على من تبقى والعمل بهم في المرحلة المقبلة لأن داعش مطلوب منها الاستمرار حتى تنفد مهامها كما سبق مع القاعدة.
وحسبنا الله ونعم الوكيل