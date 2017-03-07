البنتاغون ينتقد سلوك البحرية الايرانية “غير المهني” في مضيق هرمز

واشنطن- أ ف ب- إنتقدت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين السلوك “غير المهني” للبحرية الإيرانية عقب حادثتين منفصلتين في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وأفاد البنتاغون بأن فرقاطة إيرانية اقتربت الخميس نحو 150 مترا من سفينة المراقبة الأمريكية “يو اس ان اس انفينسبل” وطاقمها من المدنيين.

وفي حادثة مشابهة السبت، اقتربت مجموعة من الزوارق الهجومية من السفينة نفسها حتى باتت على بعد 350 مترا عنها.

وفي تعليقه على الحادثتين، أوضح المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس أنه “تم تقييم (ما حصل) على أنه مزيج من السلوك غير الآمن وغير المهني” مضيفا أن السفينة الأميركية اضطرت لتغيير مسارها لتجنب وقوع اصطدام.

وأفاد ديفيس بأن ما حصل “مثير للقلق لأنه كان من الممكن أن يؤدي إلى خطوة غير محسوبة أو استفزاز غير مقصود لا نرغب به،” مشيرا إلى تحسن في نشاطات إيران في المضيق.

وكان البنتاغون عبر في السابق عن قلقه من سلسلة من الحوادث في المياه المقابلة لسواحل الجمهورية الاسلامية وحيث يجري الحرس الثوري الايراني مرارا مناورات خطرة في محيط السفن الأمريكية مما اضطر الولايات المتحدة في بعض الأحيان لاطلاق طلقات تحذيرية.

وسفينة “يو اس ان اس انفينسبل” مزودة بمعدات رادار بامكانها تتبع مسارات الصواريخ البالستية.

ويشير اختصار “يو اس ان اس″ إلى أن السفينة تابعة للبحرية الأمريكية إلا أنها غير مسلحة او محملة بسلاح خفيف.