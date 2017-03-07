عودة طائرة أردنية كانت متجهة إلى الدوحة الثلاثاء بسبب عطل فني

عمان- أ ف ب- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان الثلاثاء عودة طائرتها التي كانت متجهة إلى الدوحة فجر الثلاثاء بسبب عطل فني في جهاز تسخين وجبات طعام المسافرين.

وتابع البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان “عودة الطائرة التي كانت متجهة من عمان إلى الدوحة فجر اليوم بعد حوالي ساعة من إقلاعها كان بسبب عطل فني بسيط في الفرن الموجود على متن الطائرة والمخصص لتسخين وجبات الطعام التي تقدم للمسافرين”.

وأضاف البيان “قائد الطائرة وهي من نوع أيرباص 319 قرر العودة بها إلى مطار الملكة علياء الدولي (جنوب عمان) كإجراء إحترازي حرصاً على سلامة المسافرين والطائرة التي تضعها الملكية الأردنية أولوية قصوى في عملياتها التشغيلية”.

واوضح البيان ان “المسافرين وعددهم 87 راكبا وصلوا صباح اليوم (الثلاثاء) إلى الدوحة على متن طائرة أخرى تابعة للشركة نفسها.

وتسير الملكية الاردنية التي يتألف اسطولها من اكثر من ثلاثين طائرة، رحلات الى 60 وجهة حول العالم.