الكنيست يصادق على قانون منع دخول مؤيدي “المقاطعة”

القدس المحتلة- الأناضول- صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، على قانون منع دخول المؤيدين لمقاطعة إسرائيل.

وقال الكنيست في بيان مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، الثلاثاء، إنه تم التصويت على القانون بالقراءة الثالثة والأخيرة، بأغلبية 46 عضوا مقابل 28 من أصل أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120.

وأشار إلى انه بموجب القانون “لن يتم منح تأشيرة دخول إلى شخص إذا ما كان أو المؤسسة أو المنظمة التي يعمل لصالحها قد دعوا علنا إلى مقاطعة إسرائيل، أو تعهدوا بالمشاركة في نشاطات مقاطعة”.

وقال البيان: “تزايدت في السنوات الأخيرة الدعوات لمقاطعة دولة إسرائيل، وعلى ما يبدو فإن هذه جبهة جديدة للحرب ضد إسرائيل”.

وأضاف: “يهدف هذا القانون إلى منع الأفراد، ممثلي الشركات، المؤسسات والمنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل من العمل في إسرائيل لنشر أفكارها”.

وتم تقديم القانون من قبل النائبين تسلئيل سموتريتش من حزب “البيت اليهودي” اليميني، وروعي فولكمان من حزب “كلنا” (وسط-يمين).

وانتقد عضو الكنيست من القائمة المشتركة “دوف حنين”، القانون، وقال: “من الذي لا يعارض مقاطعة المستوطنات؟ أنظروا إلى الامم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، انظروا إلى ما يحدث في الساحة الدولية؟”.

وأضاف متسائلا، في تصريح وصل وكالة الأناضول: “هل تريدون منع كل هؤلاء من الدخول إلى إسرائيل؟ إن العالم بأجمعه يؤمن بأن المستوطنات غير شرعية، وأنتم بذلك تقولون إنه إذا كان العالم يعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية فيجب مقاطعة العالم”.

ومن شأن هذا القانون، أن يمنع وصول نشطاء الدعوة للمقاطعة، من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تسيطر إسرائيل على المعابر المؤدية إليها.