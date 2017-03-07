انزعاج ليبي من تصريحات وزير خارجية سلوفاكيا بشأن إقامة مخيمات للمهاجرين على الأراضي الليبية

طرابلس - د ب أ – عبرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السلوفاكي ” ميروسلاف لايتشاك ” حول اقامة مخيمات للمهاجرين على الأراضي الليبية ، وفق ما أفادت وكالة الانباء الليبية الثلاثاء.

وحسب المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية ، فقد أوعز وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة الى السفارة الليبية في سلوفاكيا بطلب توضيح رسمي من الحكومة السلوفاكية حول هذه التصريحات .

وكان وزير الخارجية السلوفاكي قد صرح الاثنين بأن ” الاتحاد الأوروبي، يولي اهتمامًا بإقامة مخيمات للمهاجرين خارج أوروبا ، وأن ليبيا دولة مثالية لإقامة مخيمات للمهاجرين على أراضيها”.

وعقدت قمة أوروبية في مالطا الشهر الماضي لمناقشة الحد من تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى دول أوروبا بعد التوصل إلى اتفاق مع ليبيا لمنع المهاجرين من الإبحار من سواحلها إلى أوروبا.

يذكر أنه منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، لا توجد في البلاد حكومة مركزية ولا قوات أمن، ما أدى إلى سيطرة العديد من الفصائل المسلحة على أغلب الأراضي الليبية. لذلك، يجد مهربو البشر في ليبيا أرضاً خصبة لأنشطة الهجرة غير الشرعية .