الشرطة العراقية تعلن السيطرة على المتحف القديم الذي دمره الجهاديون في الموصل

الموصل – أ ف ب – استعادت قوات الشرطة الاتحادية الثلاثاء، السيطرة على المتحف الاثري القديم الذي صور فيه جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية أنفسهم وهم يدمرون آثاراً لا تقدر بثمن بعد استيلائهم على المدينة.

وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية “الشرطة الاتحادية حررت المتحف الاثري وسط الموصل”.

واصدرت الشرطة الاتحادية قائمة بالمناطق التي استعادت السيطرة عليها من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية بينها مبنى المصرف المركزي الذي نهبه التنظيم الجهادي.

بدوره، اكد المقدم عبد الامير المحمداوي من قوات الرد السريع وهي قوة خاصة تابعة للشرطة الاتحادية استعادة المتحف، مشيراً الى انهم سيطروا عليه الاثنين.

واضاف “المتحف مدمر ، لقد سرقوا الآثار و دمروا المتحف بالكامل انه على البلاط”.

ونشر الجهاديون تسجيلات فيديو في شباط/فبراير 2015 لعدد من المسلحين وهم يحطمون الآثار القديمة في داخل المتحف، بعد ان استولوا على المدينة في حزيران/يونيو 2014.

واظهر تسجيل مدته خمس دقائق المسلحين وهم يكسرون التماثيل او يوقعونها ارضاً ويحطمونها الى قطع صغيرة.

وفي تسجيل آخر، يظهر أحد المسلحين وهو يستخدم مطرقة كهربائية كبيرة لتدمير وجه تمثال الثور المجنح الذي يقع في المنطقة الاثرية في المدينة.

ويظهر في المقطع احد الجهاديين يقول “ايها المسلمين هذه الآثار التي خلف هي اوثان للناس في قديم الزمان الذين كانوا يعبدونها دون الله”.

وفجر تنظيم الدولة كذلك آثار النمرود وجرف اثار الحضر وهو مواقع اخرى تقع جنوب الموصل في شمال البلاد.

واثارت تجريف متحف الموصل ومواقع الاثرية قبل الجهاديين موجة سخط واستنكار عالمي.

وفي الوقت الذي ادعى فيه الجهاديين ان تدمير الآثار كان لدواعي دينية لإزالة الاوثان، الا ان انهم لم يتوانوا عن بيع التحف لتمويل عملياتهم العسكرية.

واستولى تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات شاسعة في شمال العراق وغربه، في هجوم واسع النطاق شنه في منتصف 2014 ، لكن القوات العراقية تمكنت بدعم التحالف الدولي من استعادة معظم الاراضي.