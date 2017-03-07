توغل إسرائيلي قرب حدود شمالي قطاع غزة

غزة - الأناضول – توّغلت آليات إسرائيلية عسكرية، الثلاثاء، بشكل محدود، شمالي قطاع غزة، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود، أن نحو 3 آليات عسكرية، و4 جرافات إسرائيلية توغلت، صباح اليوم، لمسافة تقدر بـ50 متراً، داخل أراضي بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

وقال الشهود إن الجرافات الإسرائيلية نفّذت عمليات تجريف في محيط الأراضي الزراعية، على الحدود الشرقية لبلدة “بيت حانون”.

من جانبه، قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في غزة، إن “مواطناً فلسطينياً أُصيب بجراح طفيفة، جراء استهداف القوات الإسرائيلية للمواطنين شمال قطاع غزة، وتم نقله للمشفى لتلقي العلاج”.

ويتوغل الجيش الإسرائيلي، بين الحين والآخر داخل أراضي قطاع غزة الحدودية، انطلاقاً من مواقعه العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية للقطاع.