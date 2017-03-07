الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال لبحث تهديد المجاعة

مقديشو - أ ف ب – وصل الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش الثلاثاء، الى مقديشو حيث سيجري محادثات مع الرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله محمد تتمحور خصوصاً حول المجاعة التي تهدد الصومال.

وقال غوتيريش للصحافيين خلال الرحلة الى مقديشو، ان “النزاع والجفاف الى جانب التغير المناخي والامراض والكوليرا كلها عوامل تشكل كابوساً”.

واضاف “نحاول وضع آلية لتجنب الأسوأ”، مذكراً بأن موجة جفاف جديدة تضرب البلاد. وتهدد حوالى ثلاثة ملايين شخص بحسب الوكالات الانسانية فيما اعلنت السلطات الصومالية الجديدة في نهاية شباط/فبراير حالة “كارثة وطنية”.

يعقد اللقاء بين غوتيريش والرئيس الصومالي الذي انتخب في 8 شباط/فبراير في حرم مطار مقديشو المحصن امنياً وتتولى حمايته قوة الاتحاد الافريقي في الصومال ويضم مكاتب الامم المتحدة ووكالات الاغاثة وسفارات.

وهي الزيارة الثالثة لأمين عام للأمم المتحدة الى الصومال منذ 1993. وكان الأمين العام السابق بان كي مون قطع فترة غياب طويلة عن الصومال وزار مقديشو للمرة الاولى في 2011 وعاد اليها في 2014.

وجرت زيارة بان كي مون الاولى بعد اشهر على اعلان المجاعة في الصومال بسبب ازمة جفاف خطيرة ضربت القرن الافريقي. وهذه المجاعة، الافدح في افريقيا خلال 20 عاماً، اوقعت 260 الف قتيل.

وقال غوتيريش ان الزيارة تهدف اساساً الى “التضامن مع الصومال”.

وتقدر منظمة الصحة العالمية ان اكثر من 6,2 مليون شخص اي نصف السكان، في الصومال بحاجة لمساعدة انسانية طارئة بينهم حوالى ثلاثة ملايين شخص يعانون من المجاعة.