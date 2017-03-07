مقتل طفلين في غارة يعتقد أنها أمريكية على اليمن

عدن - أ ف ب – أعلن مسؤول محلي الثلاثاء، أن غارة جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء وسط اليمن مما أدى إلى مقتل طفلين يبلغان من العمر 10 و12 عاماً.

وأضاف المصدر أن الطفلين قتلا في الغارة يوم الأحد وهما يرعيان الماعز في طريق جبلي في منطقة يكلا.

ولم يصدر بعد تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن الغارة.

وكان البنتاغون صرح الجمعة أن الجيش الأمريكي شن “أكثر من 30″ غارة على تنظيم القاعدة خلال يومين بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

وتواصل واشنطن منذ أعوام تنفيذ غارات جوية بطائرات من دون طيار تستهدف فرع التنظيم في اليمن الذي يعد الأكثر خطورة.

واستغلت المجموعات الجهادية مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية من النزاع الدائر بين الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية والمتمردين المدعومين من ايران لتعزيز نفوذها خصوصاً في جنوب وشرق البلاد.