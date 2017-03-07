بتمثيل منخفض لست دول.. وزراء الخارجية العرب يناقشون قضايا القمة المقبلة

القاهرة- الأناضول- انطلق، الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة قضايا القمة العربية المقرر عقدها نهاية مارس/ آذار الجاري في الأردن.

وبحسب مراسل الأناضول ومصادر دبلوماسية، حضر الاجتماع 14 وزيراً ما بين وزير خارجية ووزير دولة، مع غياب لافت لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزراء خارجية البحرين، والكويت ولبنان، والمغرب واليمن والصومال.

وإلى جانب حضور أمين عام الجامعة العربية أبو الغيط، شارك في الاجتماع السفير السعودي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد القطان، مع مندوبي 6 دول أخرى، وبقي مقعد سوريا المجمد عضويتها، فارغاً.

ويناقش وزراء الخارجية 30 بندا وفق جدول الأعمال، منها قضايا فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية، والتصدي لنقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس ودعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.

كما تتضمن البنود قضايا الأمن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه العربية، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن والعراق، والتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها 28 المقررة يوم 29 مارس/ آذار الحالي في المملكة الأردنية.

ومن بين البنود التي يتضمنها جدول الأعمال أيضا، مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والإرهاب الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والاقليمية إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالتعاون والعمل العربي المشترك.

والاجتماع الوزاري على مستوى الجامعة العربية، ينعقد ليوم واحد، وسبقه اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين انتهى أمس الأول الأحد، وناقش قضايا القمة العربية أيضاً.