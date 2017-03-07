منصور هادي: الحكومة اليمنية تسيطر على 85 بالمئة من أراضي البلاد

صنعاء - د ب أ – قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الثلاثاء، إن حكومته المعترف بها دوليا، تسيطر على 85 بالمئة من أراضي البلاد، فيما تسيطر جماعة أنصار الله الحوثية على 15 بالمئة .

وأضاف هادي ، في كلمة له خلال افتتاح أعمال قمة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في العاصمة الإندويسية جاكرتا ، أن ” اليمن بات يواجه واحدة من أعقد الكوارث الإنسانية، من انتشار للأمراض والأوبئة والمجاعة وتراجع مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ مرعب و ارتفاع معدل الجريمة والإرهاب، الأمر الذي يستدعي العمل معاً لإنجاز مهام التعافي والانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار لكافة المحافظات اليمنية ومساعدة الحكومة اليمنية في انجاز خططها للإنعاش الاقتصادي للمناطق الواقعة تحت سيطرتها التي تشكل 85 بالمئة من مجمل المساحة الجغرافية للبلاد”.

وأضاف ، في كلمتة التي نشرتها وكالة سبأ اليمنية الحكومية”من المؤسف أن تأتي هذه القمة وبلادي لا تزال تمر بوضع استثنائي بسبب الحرب التي أشعلها تحالف الانقلابيين ومن معهم ضد تطلعات الشعب”.

وتابع هادي” لقد أجهض الانقلاب الدموي لمليشيات الحوثي ومن معهم و من يقف خلفهم في 21 أيلول/ سبتمبر 2014 عملية الانتقال السياسي السلمي التي بدأناها وادخل اليمن في دوامة الحرب الأهلية ودمر وما يزال نسيجها الاجتماعي”.

وأشار إلى أن هناك من يدعم استمرار “الانقلاب ومعاناة الشعب ومواصلة حرب الانقلابيين رغم انحسار سيطرتهم التي لم تعد سوى 15 بالمئة من الأراضي اليمنية”.

وقال إن استمرار دعم من وصفهم بـ “الانقلابيين” بالسلاح من قبل بعض الدول يزيد من معاناة الشعب اليمني ويعد تحديا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.

ودعا الرئيس اليمني في كلمته الدول الأعضاء في القمة إلى تقديم كل الدعم الممكن لليمن في هذه المرحلة سواء في مجال الإغاثة الإنسانية أو التنمية وإعادة الإعمار.