اتصال هاتفي من ترامب يقطع تحقيقات تجريها الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو

تل أبيب - د ب أ – أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا فيه “الطموحات العدوانية الإيرانية”.

ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية فإن الاتصال جرى خلال تحقيق كانت تجريه الشرطة مع نتنياهو، وجرى خلاله “بحث مواجهة المخاطر الناجمة عن الاتفاق النووي مع إيران وطموحاتها العدوانية في المنطقة”.

وأجرت الشرطة تحقيقاً مع نتنياهو استمر لأربع ساعات بشأن هدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال أثرياء بمخالفة للقانون. وهذه هي الجولة الرابعة من التحقيقات في هذا الشأن، وأجريت في المقر الرسمي لنتنياهو.

واضطر المحققون لتعطيل التحقيقات لنحو الساعة ليتمكن نتنياهو من استقبال اتصال ترامب.