رئيس الوزراء العراقي يتفقد جواً محاور القتال في الموصل

بغداد – د ب أ – وصل رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الثلاثاء، إلى المناطق المحررة في مدينة الموصل.

وحطت طائرة عسكرية تقل العبادي الذي ظهر بلباس عسكري في إحدي القواعد العسكرية برفقة عدد من مساعديه ، واستقبله قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله وكبار القادة العسكريين والضباط الطيارين.

واستقل العبادي على الفور مروحية عسكرية لتطوف به في سماء المناطق المحررة في الموصل لمشاهدة سير العمليات العسكرية وحركة القطعات العسكرية واستقرار الاوضاع في المناطق المحررة .

وعقد العبادي اجتماعا في أحد مقرات الجيش العراقي بحضور رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي وكبار قادة الجيش وجهاز مكافحة الارهاب لتدارس آخر مستجدات الوضع في محاور القتال.

وتأتي زيارة العبادي بعد ساعات من الاعلان الرسمي لتحرير قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع لمجمع المباني الحكومية في حي الدواسة الذي يضم مقر ديوان المحافظة ومبنى مجلس المحافظة والدوائر الملحقة به وتحرير جسر ثان يربط الساحلين الأيسر والأيمن على نهر دجلة.