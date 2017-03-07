أردوغان يزور موسكو الجمعة

أنقرة – الأناضول – يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاصمة موسكو في 10 آذار/مارس الجاري، للمشاركة في الاجتماع السادس، لمجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي برئاسة الجمهورية التركية، أن وزراء معنيين من البلدين، سيشاركون في الاجتماع الذي سيرأسه أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع، العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها الأزمة السورية.

كما تشهد زيارة الرئيس التركي، توقيع اتفافيات متنوعة بين البلدين.