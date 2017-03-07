المليارديرة السعودية رنا القصيبي تخلع زوجها الفنان المصري حسين فهمي

القاهرة ـ قضت محكمة أسرة أكتوبر في مصر، الاثنين، بتطليق المليارديرة السعودية رنا القصيبي، طلقة بائنة للخلع، من زوجها الفنان المصري حسين فهمي، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق، استجابة لتقرير الحكمين الذي أكد استحالة العشرة بينهما.

وتغيبت رنا القصيبي عن جلسة المحكمة، وحضر بالنيابة عنها فريق من المحامين، وبدوره تغيب حسين فهمي، ومثله محام أقر بموافقة موكله على طلب زوجته الخلع.

وجاءت رغبة القصيبي في الطلاق بعد خلافات بينها وبين الفنان المصري، كان لها صدى كبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقد مثلت في وقت سابق أمام المحكمة، وأعلنت تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية مقابل تطليقها من “فهمي” طلقة بائنة للخلع، مبررة أنها تبغض الحياة معه، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله، رافضة جميع محاولات الصلح التي عرضتها عليها المحكمة.