رغدة تهاجم السعودية وتقول انها “المسؤولة الأولى عن الدماء في سوريا واليمن”

القاهرة ـ عادت الفنانة السورية المعروفة “رغدة” المقربة من نظام الأسد, إلى إثارة الجدل مجددا في هجوم شنته على المملكة العربية السعودية, زاعمة أنها المسؤولة الأولى عن الدماء التي تسيل في شوارع سوريا واليمن, تحت غطاء “الميليشيات الانقلابي”، وفق ما قالت.

وادعت “رغدة”، في لقائها مع برنامج “مساء dmc”المذاع على قناة”dmc”، أن السعودية تقوم بتمويل بعض القنوات الإخبارية التي تحرض ضد سوريا واليمن لبث أخبار مغايرة عن الحقيقة، لافتة إلى أنها ترفض التدخل الأجنبي في الشأن العربي.

ومعروف عن الفنانة السورية دعمها الكبير ودفاعها المستميت عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث ظهرت في عدة تصريحات إعلامية تدافع عن سياسات الأسد، لحد تعهدت فيه أن تقص شعرها وترميه في ساحة سعد الله الجبري، في مدينة حلب السورية، عندما يخرج ما تصفه بآخر “إرهابي” من أرض سوريا تقصد “معارضي بشار”.

وكانت وسائل إعلام سورية قد تداولت أخبار خلال الفترة الماضية، اتهمت فيها الفنانة المولعة بالأسد ونظامه صاحبة المقولة الشهيرة “مستعدة أن أتحالف مع الشيطان ضد من يريد إسقاط بشار”، بأنها تلقت أمولا كثيرة من النظام السوري بزعم “إرسال قوافل فنية تحت إشرافها لدعم مقاتلي بشار”.