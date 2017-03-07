أحلام تكشف السبب الحقيقي لهجومها على عمرو أديب ورفضها الظهور معه

دبي ـ كشفت الفنانة الإماراتية أحلام السبب الذي دفعها لرفض الظهور مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه “كل يوم جمعة”، بل وهجومها الحاد عليه خلال الفترة الأخيرة.

الفنانة الإماراتية قالت، في تصريحات صحافية: “الغضب بداخلي تجاهه ليس فقط بسبب حلقة واحدة انتقدني فيها، لكن من يتابع برنامجه يعلم أنه ينتقدني من أول حلقة”.

وأضافت “أرجح أنه لم يشاهد أي حوار سابق لي، وهو دعاني لبرنامجه، وأنا من حقي أرفض أو أقبل، والحقيقة، للأمانة لا يشرفني الظهور معه”، مؤكدة أن جماهيريتها في مصر لم تهتز بسبب رفضها الظهور معه.

وكانت أحلام قد تلقت دعوة من عمرو أديب، لحضورها ضيفة على برنامجه “كل يوم جمعة”، والذي يعرض على فضائية ON E، وهو الأمر الذي ردت عليه أحلام قائلة: “لن أمنحك شرف لقاء الملكة ولا أتشرف بك ولا بلقائك، من حق كل شخص أن يحلم لكن احلم على قدك”، ثم أضافت وسم عمرو أديب. وقد تكهن البعض أن سبب غضب أحلام من عمرو أديب، هو سخريته منها في حلقته مع الفنان اللبناني راغب علامة.